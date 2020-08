Cafébazen laten zich massaal testen op corona na bezoek van besmette klant: “Hopelijk durven de mensen nog iets te komen drinken”

Opwijk

Een bezoekje van een klant die besmet is met het coronavirus in enkele cafés, heeft grote gevolgen voor alle kroegen in Opwijk. De burgemeester vraagt alle uitbaters om zich te laten testen op COVID-19. Die oproep wordt goed opgevolgd. “Vanochtend stond ik al bij de dokter”, zegt Eliane Laurent van café De Zwaan. “Ik neem mijn verantwoordelijkheid.” De Opwijkse horeca hoopt vooral dat de mensen geen schrik hebben om op café te gaan. “We hebben het zo al moeilijk genoeg”, klinkt het in Thursdays Café, waar de zaakvoerders vrijwillig in quarantaine gingen.