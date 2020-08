Café Kevers moet dicht na coronabesmetting: cafébazin en zoon testen positief na bezoekje van besmette klant Bart Kerckhoven

16 augustus 2020

16u06 14 Opwijk Café Kevers in Opwijk is nog zeker tot en met volgende week donderdag gesloten nadat een klant die besmet was met het coronavirus iets kwam drinken. De cafébazin en haar zoon testten intussen ook positief. “We hopen dat er geen andere mensen besmet zijn geraakt”, zegt uitbaatster Joske Desmedt.

Vorige week woensdag liet een klant de uitbaters van het café op de hoek van de Nieuwstraat en de Kalkestraat weten dat hij het coronavirus opgelopen had. “Donderdagvoormiddag zijn we nog opengegaan maar op vraag van de dokter hebben we ’s middags gesloten”, zegt Joske De Smedt. “We hebben ons laten testen en uiteindelijk zijn ook ik en mijn zoon besmet geraakt. Dat is natuurlijk even schrikken. We zijn niet ernstig ziek en vertoonden ook geen symptomen. Het voelt aan als een lichte verkoudheid. Hopelijk verergert dat niet.”

Afwachten voor heropening

Al minstens tot volgende week donderdag is de zaak gesloten. “We wachten af tot de dokter een beslissing neemt”, zegt Joske. “Het is spijtig dat dit ons overkomt want we houden ons hier aan alle regels. Door de lockdown waren het al moeilijke tijden voor ons en nu gaan de mensen nog meer schrik hebben om naar hier te komen. Ik verwacht wel dat we geen weken gesloten blijven maar we gaan geen risico’s nemen. Ik hoop ook nog dat er geen andere klanten besmet geraakt zijn.”