Brouwerij stopt productie van Op-Ale: “Met spijt in het hart maar de vraag was té beperkt” Wim De Smet

25 september 2020

17u30 20 Opwijk Brouwerij Alken-Maes zet de productie van het Opwijkse bier Op-Ale stop. Het amberkleurige biertje werd sinds 1935 gebrouwen, maar de verkoop ging al een tijdje in dalende lijn.

“Wij zien ons genoodzaakt om de productie van onze Op-Ale stop te zetten”, meldt woordvoerder Sebastiaan De Meester van brouwerij Alken-Maes. “We zijn bijzonder fier op onze pittige, amberkleurige Op-Ale die in Opwijk zeer geliefd is. Helaas stellen we vast dat de markt voor amberkleurige bieren, zoals Op-Ale, het zeer moeilijk heeft. Buiten de lokale omgeving rond Opwijk is de vraag naar Op-Ale spijtig genoeg vrij beperkt. Daarom hebben wij geen andere keuze dan deze moeilijke beslissing te nemen.”

Op-Ale wordt binnenkort een laatste keer gebrouwen in de Affligem Brouwerij in Opwijk en zal in november beschikbaar zijn bij de lokale supermarkten en de bier- en drankenhandelaars. “Op deze manier bieden we onze trouwe Op-Ale drinker nog een laatste kans om van het bier te genieten”, besluit De Meester.

Kroonjuweel

Op-Ale bestaat al sinds 1935 en was ooit het kroonjuweel van de Brouwerij De Smedt in Opwijk. Het bier won in 1951 een gouden medaille op de internationale beurs in Luxemburg en sloeg onmiddellijk aan bij het grote publiek. Maar voor de echte doorbraak was het wachten tot de Wereldtentoonstelling van 1958 in Brussel. De brouwersfamilie kon toen Op-Ale verkopen op de stand van het Vaticaans paviljoen Civitas. Omdat de katholieke pers massaal mobiliseerde voor de Expo en voor een bezoek aan het paviljoen, werd het een riant succesverhaal voor Op-Ale. De verkoop steeg naar recordhoogtes.

De Speciale Belge Op-Ale werd vorig jaar nog genomineerd voor Streekproduct 2019. Meester-brouwer Ellen Mertens vertelde toen dat de Op-Ale een ‘sleeping beauty’ was die vroeg of laat toch eens zou ontwaken. Zo ver komt het dus, helaas, niet. Eind dit jaar rollen de laatste flesjes Op-Ale van de band.