Brouwerij Affligem produceert niet alleen bier maar ook ontsmettende handgels: “Alcohol nuttig gebruiken” Wim De Smet

05 mei 2020

11u30 0 Opwijk Brouwerij Affligem heeft de voorbije weken niet alleen bier maar ook ontsmettende handgels geproduceerd. De brouwerij overhandigde vanmorgen 5.500 flesjes aan het gemeentebestuur van Opwijk.

De bekende brouwerij bevindt zich in het dorpscentrum van Opwijk maar behoort tot de Alken-Maes-groep. Daar werd onlangs beslist om, naast bier, ook handgels te maken. “Het zijn bijzondere tijden, ook bij ons in de brouwerij”, zeggen Bert Theeuwissen, directeur van Brouwerij Affligem en woordvoerder Sebastiaan De Meester van Alken Maes. “Onze ciderbrouwerij beschikte al langer over de technologie om alcohol te distilleren uit bieren en ciders. Die techniek hebben we nu gebruikt tijdens de coronacrisis. We wilden die alcohol graag nuttig inzetten. En zo kwamen we op het idee om er een ontsmettende handgel van te maken.”

De brouwerij werkte voor de productie van de gels samen met het cosmeticabedrijf Hegron. “Onze producten voldoen aan de strenge eisen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO”, weet Sebastiaan De Meester. “En we werken uiteraard ook nauw samen met het moederbedrijf Heineken in Nederland. We hebben in totaal 250.000 flesjes geproduceerd. Een goede 100.000 van die flesjes worden in België verdeeld.”

De gemeente Opwijk kreeg vanmorgen alvast 5.500 flesjs overhandigd. “In Opwijk hebben we onze Affligem Brouwerij en we wilden hier graag een extra inspanning leveren”, luidt het. “Ook andere lokale gemeenten waar we actief zijn, kunnen rekenen op een lading handgels. Daarnaast schenken we onze handgel ook aan ziekenhuizen en zorginstellingen.”

Burgemeester Albert Beerens (Open VLD) van Opwijk is alvast in de wolken met de schenking. “We gaan de handgels vooral gebruiken in onze woonzorgcentra”, zegt hij. “Maar we gaan met onze diensten ook snel samenzitten om te onderzoeken op welke andere plaatsen we de handgels het best kunnen gebruiken.”