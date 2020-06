Bloedinzameling opnieuw van start in Droeshout Wim De Smet

17 juni 2020

17u00 1 Opwijk Zowel donderdag als vrijdag heeft er opnieuw een bloedinzameling van het Rode Kruis plaats in de parochiezaal van Droeshout.

In maart kwamen liefst 238 mensen opdagen om bloed te geven. Ook in juni is er dus een bloedinzameling om de voorraad op peil te houden. Het personeel op de bloedinzameling volgt de strenge hygiënevoorschriften strikt op en er worden extra preventiemaatregelen genomen.

Wie ouder is dan 18 jaar en in goede gezondheid verkeert, kan zich aanbieden. Wie twijfelt of hij of zij bloed mag geven kan een test doen op www.rodekruis.be/donorzelftest. Het Rode Kruis vraag om zo veel mogelijk een plaats te reserveren via het gratis nummer 0800/77700. De bloedinzameling gaan donderdag 18 en vrijdag 19 juni door van 17.30 tot 21 uur.