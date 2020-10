Bijna 200 snelheidsovertreders betrapt bij zondagse flitscontroles in Opwijk Tom Vierendeels

12 oktober 2020

16u25 3 Opwijk De lokale politiezone AMOW heeft zondag bijna 200 bestuurders betrapt in Opwijk die zich niet aan de snelheidslimiet hielden. Op één van de twee locaties kwam enkele maanden geleden nog een fietser om het leven.

Tijdens de namiddag werd de flitswagen een eerste keer opgesteld langs de Steenweg op Dendermonde, ter hoogte van het kruispunt met het Leireken. Hier kwam op 1 mei nog een jonge fietser om het leven bij een verkeersongeval. De snelheid werd er teruggebracht naar vijftig kilometer per uur. Er werden uiteindelijk 134 bestuurders betrapt op een totaal van 359. Eén van hen reed zelfs 98 kilometer er per uur.

Een tweede controle vond plaats op de Steenweg op Lebbeke waar de snelheid eveneens beperkt is tot vijftig kilometer per uur. Hier werden 61 hardrijders op een totaal van 128 betrapt. Eén van de chauffeurs passeerde de flitswagen aan 87 kilometer per uur. Hij of zij zal het mogen uitleggen voor de politierechter.

