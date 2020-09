Bende viseert OKay-winkels: 2 jaar cel gevorderd Wouter Hertogs

22 september 2020

16u33 0 Opwijk Een man die betrokken was bij een resem winkeldiefstallen riskeert 2 jaar cel. Volgens het parket maakt de man deel uit van een bende die zich richt op OKay-warenhuizen. Ook in Gent loopt een proces tegen dezelfde bende.

De bende sloeg zowat over het hele land toe en ging steeds volgens dezelfde modus operandi te werk. Ze stalen scheermesjes, elektronica en schoonheidsproducten en verstopten deze waren onder hun jas of in een rugzak. Vaker niet dan wel deed één van de bendeleden ook een kleine aankoop om de aandacht van het winkelpersoneel af te leiden. Ook in onze regio sloegen ze toe.

“De verdachte dook bij zowat alle feiten op en werd meermaals gefilmd door bewakingscamera’s in de winkels”, sprak het parket. “Hij werd door verschillende politiediensten herkend op basis van die beelden. Helaas hebben we zijn kompanen nog niet kunnen identificeren.” In het arrondissement Halle-Vilvoorde zou de bende op drie maanden tijd minstens 18 diefstallen gepleegd hebben maar ook in andere regio’s zouden ze lelijk hebben huisgehouden. Voor de feiten in Halle-Vilvoorde vorderde het parket een gevangenisstraf van twee jaar.

Uitspraak op 20 oktober.