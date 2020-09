Alcoholvrije Affligem wint dubbel goud in Azië, net als Mort Subite Kriek Lambic Wim De Smet

02 september 2020

10u30 0 Opwijk Het alcoholvrije Affligem-bier heeft twee gouden medailles gewonnen op de Asian Beer Challenge. Ook de Mort Subite Kriek Lambic, die net als Affligem bij brouwerij Alken-Maes wordt gemaakt, krijgt dubbel-goud.

De Aziatische markt blijkt voor veel brouwers een belangrijke afzetmarkt. “Het enorme potentieel van de biermarkt in het Verre Oosten heeft ervoor gezorgd dat de Asian Beer Challenge een van de grootste bierwedstrijden geworden is”, meldt directeur Bert Thewissen van de Affligem Brouwerij. “We zijn dan ook bijzonder opgetogen met dit resultaat. De Affligem 0,0% haalt met dubbel goud de hoogste onderscheiding binnen in de categorie van alcoholvrije bieren, net zoals ook Mort Subite Kriek Lambic met dubbel-goud naar huis gaat in de categorie fruitbieren. Ook de Affligem Blond, de Affligem Tripel en de Affligem 4,6% kregen een gouden medaille in hun categorie.”

Toegankelijk voor divers publiek

In de brouwerij worden de medailles vandaag nog gevierd met een frisse alcoholvrije Affligem. “En na de kantooruren schakelen we over op een Tripel”, zegt Thewissen. “Het is de eerste keer dat we op de Asian Beer Challenge prijzen pakken. Het toont aan dat onze bieren niet alleen kwaliteitsvol zijn maar ook dat ze zeer toegankelijk zijn en door een divers publiek geapprecieerd worden.”

Ook in de brouwerij Mort Subite in Kobbegem is men blij met de overwinningen. “Al meer dan dertig jaar brouw ik de bieren van Mort Subite”, meldt meesterbrouwer Bruno Reinders trots. “We brouwen uitsluitend met verse, Belgische krieken en dat maakt volgens mij het verschil.”