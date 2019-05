Afscheid van Jarne Lemmens (15) vindt zaterdag plaats in Opwijk Tom Vierendeels

22 mei 2019

15u17 6 Opwijk De uitvaart van de vijftienjarige Jarne Lemmens uit Opwijk zal nu zaterdag plaatsvinden in Opwijk. De beloftevolle wielrenner overleed zondagnacht thuis in zijn slaap.

“Wij denken terug aan het korte leven van Jarne tijdens de verrijzenisliturgie in de Sint-Pauluskerk van Opwijk op zaterdag 25 mei 2019 om 10 uur”, valt er op de rouwbrief te lezen. Vanaf 9.40 uur is er gelegenheid tot groeten in de kerk. Wie Jarne nog een laatste groet wil brengen, kan dit donderdag tussen 19 en 20 uur doen in het funerarium van Uitvaarten Moyson in Merchtem.

De gepassioneerde wielrenner was aangesloten bij wielerclub AVIA-RUDYCO-JANATRANS Team uit Hamme en was leerling in het derde jaar elektromechanica van het Merchtemse GTSM. Zijn ploegmakkers kwamen dinsdagavond nog samen in Hamme om de joviale kerel te herdenken. Op zijn school, waar ook een rouwlokaal werd ingericht, gebeurde dat dinsdagmiddag.

Jarne overleed zondagnacht onverwachts in zijn slaap aan een hartfalen. Dat heeft de autopsie uitgewezen en bevestigde het parket Halle-Vilvoorde dinsdag.