Aantal padden in Perreveld stijgt licht (in vergelijking met 2019)

Wim De Smet

06 mei 2020

15u50 0 Opwijk De organisatoren van de jaarlijkse paddenoverzet in het Perreveld hebben dit jaar 59 dieren veilig naar de overkant van de straat gebracht.

Het Perreveld is een bekende broedplaats voor padden. Net omdat zich hier een grote paddenpopulatie liet het gemeentebestuur enkele jaren geleden al schermen plaatsen zodat er minder dieren worden doodgereden op de rijweg. Vrijwilligers, onder meer van Natuurpunt, komen de padden dan handmatig overzetten.

Dit jaar telden de natuurliefhebbers 59 padden, een kleine stijging in vergelijking met de 51 padden van 2019. Maar twee jaar geleden werden hier nog 214 padden geteld. En in 2017 klokte men af op 116 dieren. Het absolute topjaar was 2007. Toen werden 730 padden veilig naar de overkant van de straat geholpen.

Tegenover het lager aantal overgezette padden staat ook het fors gedaalde aantal ‘verkeersslachtoffers’. Er werden dit jaar slechts 2 padden overreden. Twee jaar geleden ging het nog om 29 dode dieren.