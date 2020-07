Aanslagbiljet meldt foute datum: te betalen vóór 2 juni? Wim De Smet

16 juli 2020

15u00 0 Opwijk De inwoners van Opwijk hebben deze week een brief gekregen om hun gemeentebelasting te betalen. Op zich niets speciaals, ware het niet dat de belastingen vorige maand al moesten betaald zijn.

De financiële dienst van de gemeente Opwijk verstuurde de belastingbrief deze week op maar de datum op het document blijkt gedateerd. “Eigenlijk zouden de belastingbrieven op 2 april verstuurd worden”, zegt burgemeester Albert Beerens (Open VLD). “Maar door de uitbraak van de coronacrisis zijn de brieven toen niet verstuurd. Dat is intussen deze week dus wel gebeurd.”

Toch blijft het opmerkelijk dat de datum niet werd aangepast. De inwoners krijgen nu onder meer te zien dat hun belastingen ten laatste op 2 juni al betaald moesten zijn. “Mogelijk is het een vergetelheid of konden de brieven niet meer aangepast worden”, zegt de burgemeester. “Toch hoeven de mensen zich niet ongerust te maken. Het is sowieso een vaste regel dat je belastingen pas hoeft te betalen twee maanden nadat het aanslagbiljet werd verstuurd. De mensen hebben dus tot 15 september om hun belasting te betalen.”