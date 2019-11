“Niet alleen mannen kunnen bier maken”:

Margaux (29) uit Opwijk lanceert blonde Heldin Wim De Smet

25 november 2019

11u55 8 Opwijk Hobbybrouwster Margaux Van Puyvelde (29) uit Opwijk lanceert deze week haar eigen bier. De blonde Heldin is gemaakt met Belgische abdijgist en bevat een alcoholpercentage van 6,8 procent. “Het zijn niet alleen de mannen die een lekker bier kunnen maken”, klinkt het trots.

Margaux Van Puyvelde is afkomstig van Tremelo maar de liefde deed haar zes jaar geleden in Opwijk belanden. Margaux studeerde bio-ingenieurswetenschappen en een van haar vakken was bierbrouwen. “Na mijn studies ben ik thuis mijn eigen brouwsels beginnen maken”, vertelt ze. “Eerst deed ik dat met een kit die je online kon bestellen. Nadien schakelde ik over op nieuwe recepten en startte ik mijn eigen proefbrouwerij. Eerst met een volume van dertig liter en diverse bierstijlen. Ik experimenteerde ook met andere vormen van fermentatie.”

Heldin klinkt positief. Het is een sterke, Nederlandstalige naam die tegelijk heel vrouwelijk klinkt. De bierwereld zit vol mannen. Toen ik ingrediënten ging kopen in de brouwerswinkel vroeg de verkoper mij in wiens opdracht ik daar was (lacht). Straf toch? Alsof alleen mannen bier zouden kunnen maken Margaux Van Puyvelde (29)

Maar intussen is de tijd van proberen voorbij. Margaux heeft haar eigen bier gemaakt: Heldin-Flanders IPA is de offciële naam. “Het gaat om een blond bier, hergist op fles, en is gemaakt met twee fruitige Amerikaanse aromahoppen”, luidt het. “Het heeft een delicate bitterheid en is zeer fris. De IPA-stijl is internationaal heel populair geworden, maar vaak is dat bier te bitter voor de Belgische liefhebbers. Bovendien mist een IPA vaak de volle smaken van een Belgische gist. Ons eerste bier is daarom een soort IPA, maar dan naar Vlaamse smaak: voller, minder bitter en met frisse hoparoma’s.”

Het ontwikkelen en proefbrouwen van de Heldin gebeurde in Opwijk, het eerste commerciële brouwsel in het Oost-Vlaamse Denderbelle. “De Heldin blijft alleszins een echt lokaal, ambachtelijk streekbier”, weet Margaux.

Benefietconcert

Het nieuwe bier is voor het eerst te proeven op het Benefietconcert van de Jeugdharmonie en het Cantabile-koor op 30 november. Nadien is het te vinden op de Opwijkse kerstmarkt. “We zijn ook onderhandelingen gestart met de plaatselijke cafés”, vertelt Margaux. “In het café Bij Stinne in Meldert zal mijn Heldin alvast te verkrijgen zijn. Maar we willen het bier ook aanbieden in de Opwijkse cafés Thursdays, De Plets en het Spechteshof. We hopen met de cafébazen snel een overeenkomst te treffen. We proberen zo veel mogelijk horecazaken te overtuigen.”

Ook in de plaatselijke supermarkten zal Heldin te koop worden aangeboden. “We spreken dan vooral over supermarkten die in handen zijn van lokale zelfstandigen. Om de hele Colruyt-keten te bevoorraden hebben we de middelen niet.”

Slotvraag: hoe kwam ze bij de naam Heldin? “Heldin klinkt positief. Het is een sterke, Nederlandstalige naam die tegelijk heel vrouwelijk klinkt. De bierwereld zit vol mannen. Toen ik ingrediënten ging kopen in de brouwerswinkel vroeg de verkoper mij in wiens opdracht ik daar was (lacht). Straf toch? Alsof alleen mannen bier zouden kunnen maken.”