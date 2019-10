“Hij noemde haar een hoer en een racist”: Man voor rechter voor beledigen agente WHW

14 oktober 2019

17u18 0 Opwijk Een man uit Opwijk riskeert een werkstraf van 50 uur voor smaad. Volgens een agente noemde hij haar een hoer en een racist. Zelf geeft hij enkel toe dat hij haar racistisch noemde.

Op 25 mei 2018 werd de man in Merchtem gecontroleerd op de markt. Dit was niet naar zijn zin en dat maakte hij dan ook luidkeels kenbaar. Vooral een vrouwelijke agente moest het bekopen. “Hij noemde haar een hoer en zei dat ze een racist was”, aldus het parket.

Omdat de man zijn minnelijke schikking niet betaald had werd hij gedagvaard. Voor de rechter ontkende hij dat hij het woord hoer gebruikt had. “Dat zou ik nooit zeggen, zeker omdat er nog verschillende vrouwen in de buurt waren”, deed hij zijn verhaal. Wel geeft hij toe haar een racist genoemd te hebben. “Telkens ze me ziet controleert ze me. Ik ben dat echt beu en daarom heb ik dat gezegd”, klonk het.

De verdediging vraagt de vrijspraak. “Mijn cliënt vindt dat de politie niet objectief is in haar werk en heeft het recht dit te uiten. Hij heeft dit bovendien niet gezegd op een agressieve manier”, aldus zijn advocate. Uitspraak op 14 november.