OPROEP. Laatste schooldag! Deel jouw foto’s en video met HLN

Hasselt Man (27) die medewerk­ster Delhaize in Hasselt neerstak, aangehou­den voor poging doodslag

De jongeman (27) die dinsdag in een supermarkt in Hasselt een medewerkster aanviel met een mes, werd woensdagvoormiddag verhoord door de politie Limburg Regio Hoofstad. In zijn woning werden meerdere steekwapens en drugs aangetroffen.

29 juni