OPROEP. Eerste schooldag! Deel morgen jouw foto’s en video met HLN

Welle Politie ontdekt mi­ni-cannabis­plan­ta­ge van 20 planten in natuurge­bied Wellemeer­sen

De politie van Denderleeuw en Haaltert heeft recent een mini-cannabisplantage gevonden in het natuurgebied de Wellemeersen in Welle. Alle planten werden intussen verwijderd en het parket is een onderzoek gestart.

16:26