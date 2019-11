Opnieuw inbraak in bestelwagen Els Dalemans

16 november 2019

12u18 1

Onbekenden hebben ingebroken in een bestelwagen die geparkeerd stond in de Schoolweg in Willebroek. De deur van het voertuig werd beschadigd, de daders gingen met sportmateriaal aan de haal. Ook de voorbije dagen vonden al meerdere inbraken in bestelwagens plaats, toen werd onder andere gereedschap gestolen.