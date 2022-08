Eendenkroos komt vooral voor in stilstaande of traagstromende waters in gematigde en tropische gebieden. Het kanaal Ieper-IJzer kampt blijkbaar al jarenlang met de bloei van agressieve eendenkroos en kleurt het water daardoor groen. Het veroorzaakt niet alleen problemen voor de pleziervaartuigen, maar heeft ook een ongunstig effect op de waterkwaliteit. De zuurstofwaarden dalen tot het nulpunt waardoor alle waterleven sterft. De vissterfte zorgt ook voor geuroverlast.

“Het is zeker al twaalf à dertien jaar dat er problemen zijn op dit kanaal en al evenleng vragen we om hulp”, zegt visser Steve Salomez van speciaalzaak De Wedstrijdvisser in de Dikkebusseweg. “De stad Ieper en ANB staan achter ons en hebben steeds geprobeerd om dit probleem op te lossen, maar het is de Vlaamse Waterweg die het moet doen. Ze zijn immers de beheerder van het kanaal. Ik ben echt razend. Onder die dikke laag kroos liggen veel dode vissen. Karper, brasem, paling en als je roert in die groene pap ligt het vol met kleine vis. Ongelooflijk. Bovendien is dit echt geen zicht en is de stank in de jachthaven niet te harden.”