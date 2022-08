Opnieuw dode vissen in kanaal Ieper-IJzer, stad stelt Vlaamse Waterweg in gebreke: “We vragen al dertien jaar om hulp”

IEPERDe stad Ieper stelt de Vlaamse Waterweg in gebreke nu er al voor het dertiende jaar op rij weer een stapel dode vissen drijft in het kanaal Ieper-IJzer. Oorzaken zijn de aanhoudende droogte en verhoogde watertemperatuur, waardoor er amper nog zuurstof in het water zit. Maar het ruimen van de sliblaag en het vele eendenkroos zou al een flinke stap in de goede richting zijn. Een stap die de stad nu wil afdwingen.

Het kanaal Ieper-IJzer kampt al jaren met een bloei van agressieve eendenkroos, een waterplant die de oppervlakte groen kleurt en de zuurstofwaarden van het water zwaar terugdringt. En dat heeft natuurlijk een nefast effect op het leven in het water: tussen en net onder al dat eendenkroos liggen dezer dagen hopen dode vissen, wat dan ook weer geuroverlast met zich meebrengt — onder meer voor de nabije jachthaven.

“De problemen hier komen intussen al zeker twaalf tot dertien jaar voor en al even lang vragen we om hulp”, zegt visser Steve Salomez van speciaalzaak De Wedstrijdvisser. “De stad Ieper en het Agentschap Natuur en Bos (ANB) steunen ons in die vraag, maar de verantwoordelijkheid ligt bij de Vlaamse Waterweg, die beheerder is van het kanaal. En intussen ligt er onder die dikke laag kroos opnieuw een hoop dode vissen. Karper, brasem,... En als je even in die groene pap roert, zie je hopen kleine visjes. Ongelooflijk... Bovendien is het geen zicht en is de stank in de jachthaven niet te harden. Ik heb het ANB vorige week nog voorgesteld om ergens een pomp in het water te leggen, om zo stroming te genereren. Maar dat blijkt toch moeilijk te zijn.”

Volledig scherm Enkele dode vissen in het kanaal Ieper-IJzer. © RV De Wedstrijdvisser

“De Vlaamse Waterweg heeft enkele weken geleden wel al een deel van het eendenkroos opgeruimd, maar onvoldoende om de aangroei in te dijken”, reageert schepen van Milieu Valentijn Despeghel (Vooruit). “Een spijtige zaak, want de provinciale visserijcommissie heeft de voorbije jaren net vis uitgezet in het kanaal en netten geplaatst om aalscholvers te weren. De hengelaars zien nu met lede ogen aan hoe die inspanningen een maat voor niks waren. Als stad hebben we trouwens, net als in de voorbije jaren, preventief enkele ‘beluchters’ in het kanaal geplaatst, wat plaatselijk de kwaliteit opdrijft. Maar het is slechts een druppel op een hete plaat.

Moeilijke weersomstandigheden

“De Vlaamse Milieumaatschappij volgt de waterkwaliteit overigens sinds dit voorjaar op de voet op”, vervolgt schepen Despeghel. “De bevinding is dat de zuurstofwaarden zeer laag blijven, wat aangeeft dat verdere actie noodzakelijk is. Maar gezien die actie er laattijdig en onvoldoende kwam, heeft de stad nu beslist om de Vlaamse Waterweg in gebreke te stellen. We beseffen dat een oplossing niet eenvoudig is en dat de huidige weersomstandigheden de problematiek in de hand werken. Maar toch menen we dat de eerder gemaakte afspraken niet of onvoldoende gerespecteerd worden.”

Volledig scherm Het eendenkroos kleurt het kanaalwater groen. Tussen en onder de smurrie drijven dode vissen. © RV stad Ieper

Een ingebrekestelling is feitelijk een schriftelijke aanmaning om in actie te schieten. “We verzoeken via deze weg de Vlaamse Waterweg nu om tot een versnelde aanpak over te gaan”, aldus nog de schepen. “Concreet betekent dit dat de sliblaag binnen een zo kort mogelijke termijn geruimd moet worden en dat ook het eendenkroos versneld en proactief aangepakt moet worden.”

Een hengel uitwerpen kan gelukkig wel nog altijd op bijvoorbeeld de vestingen. Daar vindt komende zaterdag, aan de Majoor- en Kasteelgracht, het Iepers Kampioenschap hengelen plaats tussen 11.30 en 17 uur. Er is plaats voor dertig vissers, deelnemen kost 10 euro. Er zijn trofeeën voor wie de grootste vis bovenhaalt, en voor de eerste Ieperling.

