Opnieuw 24 bijzitters voor rechter WHW

06 november 2019

12u30 1 Vierentwintig bijzitters riskeren een boete van 600 euro omdat ze bij de federale verkiezingen van 26 mei niet of te laat waren komen opdagen om hun taak als bijzitter of voorzitter van een stem- of telbureau te vervullen.

Slechts de helft van de 24 beklaagden kwam opdagen ter zitting. Enkele van hen hadden hun minnelijke schikking wel betaald maar laattijdig. Eén man had dat zelfs dinsdag pas gedaan.

Een jonge vrouw die een half uur te laat was gekomen, was van mening dat ze toch haar best had gedaan om haar burgerplicht te vervullen en vroeg de rechtbank om een opschorting. Een andere man was tien minuten te laat gekomen en vroeg de vrijspraak. “We moeten toch een beetje tolerant zijn”, pleitte zijn advocaat.

Een man legde een attest van zijn werkgever voor om aan te tonen dat hij op 26 mei had moeten werken, terwijl een vrouw met een medisch attest voorhield dat ze in die periode hoogzwanger was en dus niet in staat was om te zetelen. “De vraag is waarom deze mensen niet op voorhand de vrederechter verwittigd hebben van hun situatie”, klonk het aan de zijde van het parket. “Dan had die daarmee rekening kunnen houden.”

In totaal waren het maar liefst 486 mensen die op 26 mei niet of te laten kwamen opdagen als bij- of voorzitter, zonder dat zij daarvoor een wettige reden konden aantonen. Al die mensen kregen eerst de kans om een minnelijke schikking van 250 euro te betalen en 383 van hen gingen ook op dat aanbod in. De 103 personen die niet betaalden, werden gedagvaard voor de correctionele rechtbank. Uitspraak op 28 november.