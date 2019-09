Oplichtster uit Bulskamp riskeert 18 maanden opsluiting, vader betaalde slachtoffers inmiddels terug Bart Boterman

24 september 2019

14u53 3 De 36-jarige Marina C. uit Bulskamp moest zich dinsdagmorgen op de Veurnse rechtbank verantwoorden voor tientallen feiten van oplichting via internet. Het openbaar ministerie vraagt 18 maanden cel. Er volgt nog een rechtszaak, want de vrouw bleef verder oplichten aan nota bene veel hogere bedragen. Daarvoor wordt ze later nog berecht. Intussen heeft haar vader de slachtoffers uitgekeerd.

Marina C. kwam zelf niet opdagen op de rechtbank maar stuurde haar advocaat. De vrouw is immers sinds een maand voorwaardelijk vrij. Volgens het openbaar ministerie verkocht Marina C. in 2017 en 2018 tientallen goederen via 2dehands.be, maar leverde ze die nooit af. Het ging om bedragen van 50 tot 200 euro, in totaal een ruime 2.000 euro. De aangeboden goederen bleken niet eens te bestaan. Daarnaast beheerde ze rekeningen van haar toenmalige vriend en bij de relatiebreuk schreef ze 15.000 euro over naar haar eigen rekening.

Marina C. werd verschillende keren verhoord en de zaak werd in mei van dit jaar doorverwezen naar de rechtbank. Maar in dezelfde periode belandde de vrouw echter in voorhechtenis. “Ze had het licht geenszins gezien. De rechtszaak die tegen de haar liep, weerhield haar er niet van om liefst 29 nieuwe feiten van oplichting via het internet te plegen. Er loopt intussen een nieuwe strafzaak”, aldus het openbaar ministerie. Want dit keer lokte ze tientallen slachtoffers in de val via Facebook Messenger, waarbij ze zich voordeed als iemand van een telecombedrijf en gsm’s en laptops aanbood aan scherpe prijzen. Daar maakte ze in totaal 35.000 euro buit. Voor die feiten zal ze later allicht nog bestraft worden.





Alle slachtoffers gecompenseerd door vader

De advocaat van Marina C., Thomas Bailleul, vroeg tijdens het proces om beide dossiers samen te voegen. “En deze zaak op te schorten totdat de nieuwe feiten doorverwezen zijn naar de rechtbank. Alle slachtoffers zijn immers sinds eind augustus terugbetaald via de vader van mijn cliënte. Er staat geen enkel financieel nadeel meer open. Daarom is mijn cliënte ook voorwaardelijk vrijgelaten. We zouden best kunnen stellen dat hier om eenzelfde misdrijf gaat. Mijn cliënte kon hier bovendien niet aanwezig zijn omdat ze gaan solliciteren is”, pleitte advocaat Thomas Bailleul. De vader van Marina C. moet zo een ruime 50.000 euro hebben gecompenseerd aan de slachtoffers. Hoe dan ook wenste de rechter een vonnis uit te spreken op 22 oktober.