Opgepakte man sloopt toilet in politiecel en ontsnapt door gat in de muur, nauwelijks groter dan een A4-blad

Omdat hij zijn eerder opgelegde voorwaarden niet naleefde, werd hij door het parket van West-Vlaanderen gezocht. In Brussel werd hij herkend, opgepakt en opgesloten in een politiecel. “Maar nog voor we hem konden laten overbrengen, slaagde hij erin om het toilet in zijn cel te slopen en te ontsnappen via een klein gat in de muur achter het toilet”, vertelt Tom Janssens van het parket van West-Vlaanderen. “Zo kwam hij terecht in een gang op verdieping -1. Daarna is hij vermoedelijk via een raam kunnen ontsnappen.”