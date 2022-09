Openbare verlichting gaat uit tussen 23 en 4 uur, kerstverlichting tien dagen minder

Net zoals in veel andere gemeenten zal ook in Wervik de openbare verlichting ’s nachts worden gedoofd. “Tussen 23 uur en 4 uur gaat in de straten de openbare verlichting uit”, zegt schepen van Duurzaamheid Yves Obin (CD&V). “Enkel vrijdag- en zaterdagnacht niet. Hiervoor is contact opgenomen met Fluvius. In overleg met hen zullen we nagaan hoe de verledding toch vlugger kan gebeuren.”

Wervik neemt nog andere energiebesparende maatregelen. “Een aantal maatregelen zullen een directe invloed hebben op ons verbruik. De kerstversiering zal gedurende een kortere periode branden van 12 december (vroeger was dat vanaf begin december, red) tot 6 januari aangestoken worden. Uiteraard allemaal led, maar ook daar zullen de uren aangepast worden net zoals bij de monumentenverlichting.”

“Met de winter voor de deur zal worden uitgezocht wat de optimale temperatuur is binnen alle stadsgebouwen. Zo wordt bekeken of we kunnen beroep doen op gespecialiseerde hulp. Ook voor ons stadsbestuur wordt het eventjes schrikken om te moeten vaststellen welke impact de stijgende energieprijzen een invloed hebben op onze financiële situatie.”

de openbare verlichting gaat in de gemeenten steeds vaker uit

“Vandaar dat er op het schepencollege al heel kort op de bal werd gespeeld door te beslissen het zwembad nog vroeger te sluiten dan oorspronkelijk gepland. Dit betekent al een directe besparing van 170.000 euro aan gas en elektriciteit.”

“Het is de bedoeling om een concreet plan uit te werken dat op korte termijn maar ook op lange termijn moet leiden tot een duurzamer omgaan met energie. Meteen veel werk aan de winkel voor onze duurzaamheidsambtenaar die sedert begin september in dienst is.”

“Het is ook belangrijk om te sensibiliseren bij onze eigen diensten en alle gebruikers van onze infrastructuur. Het gaat meestal over kleine aandachtpuntjes, maar veel kleintjes kunnen zorgen voor een groot effect. Ook sensibiliseren bij burgers via bijvoorbeeld de stedelijke infokrant Waarheen helpt onze bewoners aandacht te hebben voor zaken waar ze niet bij stil staan.”

Zonnepanelen

Niet alleen op korte maar ook op lange termijn komen er maatregelen. “Gebruik maken van alternatieve energie is uiteraard heel belangrijk op vandaag maar ook in de toekomst”, aldus Obin. “Wordt de energie die we nu produceren met zonnepanelen maximaal benut?”

“Maar investeren in zonnepanelen wordt ongetwijfeld nog aantrekkelijker met het recente aanbod van zonnedelen. We laten ook bekijken of er nog andere mogelijkheden zijn. Veel werk aan de winkel dus die niet alleen een steun zal zijn om als stad financieel het hoofd boven water te houden maar ook ongetwijfeld een belangrijke bijlage kan leveren aan het milieu. Dit komt alvast te goede van iedereen.”

