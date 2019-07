Opbrengst boekenverkoop naar vzw Autisme Westhoek Christophe Maertens

01 juli 2019

10u09 7 De bib van Ieper schenkt 2.212 euro van de boekenverkoop aan de vzw Autisme Westhoek.

De Ieperse bibliotheek organiseerde onlangs een boekenverkoop van het oude materiaal. “Op die manier komt er plaats vrij voor de vele nieuwe aanwinsten”, aldus de bib. “Minstens één keer per jaar is er een grote verkoop van afgevoerde materialen. Dat gebeurt telkens in samenwerking en ten voordele van een goed doel. Dit jaar waren het de vrijwilligers van vzw Autisme Westhoek die hun schouders onder de verkoop gezet hebben. Deze vzw helpt personen met autisme en hun families begeleiden. Ze bieden een brede waaier van activiteiten aan.” Schepen Valentijn Despeghel (sp.a) kon een bedrag van 2.212 euro overhandigen aan Viviane Vanquathem, voorzitster van de vzw.