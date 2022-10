Op zoek naar nieuwe toeristische gidsen

Beveren Levensloop maakt zich warm voor nieuwe XL-edi­tie: “Trage start maar nu draait inschrij­ving­s­tel­ler op volle toeren”

De organisatie van Levensloop Beveren telt af naar komend weekend want na twee jaar corona staat er eindelijk terug een XL-editie op het programma met een 24-uur durende marathon. “Het was even bang afwachten want bij verschillende teams was de drive na zo’n lange pauze toch wat verdwenen. Maar intussen staat er enkele dagen voor de start toch al weer meer dan 120.000 euro op de teller”, zegt voorzitter Danny Noppe tevreden.

12 oktober