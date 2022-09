Op zoek naar een te renoveren woning? Voor minder dan 300.000 euro vind je er van Peer over Hoogstraten tot Mariakerke

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op huizenjacht in heel Vlaanderen met lokale vastgoedexperts. Deze week reizen we van het landelijke Herne in Vlaams-Brabant tot het centrum van Kortrijk in West-Vlaanderen.

Erpekom (Peer) in Limburg: vooral oudere, nog te renoveren woningen op de markt

Starten doen we deze week in het Limburgse Erpekom bij Peer. In 1981 werd er het bungalowpark Erperheide gebouwd. Sindsdien trekken jaarlijks duizenden gezinnen naar daar voor de Limburgse rust. Naast tractoren en fietsers kom je er ook veel wandelaars tegen. De Vallei van de Abeek staat namelijk op veel favorietenlijstjes van natuurliefhebbers. Wie in Erpekom wil wonen, houdt best rekening met het feit dat er vooral oudere woningen op de markt komen. “Daarbovenop komt een renovatiebudget om de EPC-score te verlagen én het interieur op te frissen”, benadrukt makelaar Sophie Eerdekens. “Vastgoedprojecten? Die vind je hier niet.” Wonen in Erpekom kan ook wel enkele minder leuke kanten met zich meebrengen, maar als je iets dieper in je portemonnee tast, vind je er zeker wel een droomboerderij.

Volledig scherm Historische ijzergierterij Fondatel in Herne wordt omgetoverd tot bruisende woonbuurt. © BEREAL

Herne in Vlaams-Brabant: afgelegen en af en toe hinder, maar wel heel landelijk

Of wat denk je van wonen in Herne, een van de kleinste en landelijkste gemeenten in Pajottenland? Je vindt er een gelijke spreiding tussen jonge en oude inwoners. In Herne kom je wonen voor de rust, het groen, het landschap en de uitgestrekte natuur. Wandelen of fietsen door het glooiende landschap hoort daar natuurlijk bij. Ontdek de route langs rivier de Mark, snuif cultuur op in de prachtige kerken of kloosters en geniet van de grote vierkantshoeves en watermolens. Aangezien het zo landelijk is, bevinden de dichtstbijzijnde supermarkten zich niet op wandelafstand. Er kan ook wel geluidsoverlast zijn door de boeren die er vaak dag en nacht aan het werk zijn. Maar gezinnen kijken tegenwoordig meer naar hun portefeuille dan naar de exacte ligging en mogelijke ergernissen, dus daarom zijn in dit deel van de gemeente de huizen iets betaalbaarder.

Volledig scherm Toekomstbeeld van het project aan de Gerard Willemotlaan in Mariakerke. © RV / Immo Da Vinci

Mariakerke (Gent) in Oost-Vlaanderen: alle maten, maar weinig te koop

We steken over naar Mariakerke bij Gent, in de provincie Oost-Vlaanderen. “Mariakerke is heel gewild als locatie om te kopen”, weet Nicolas De Reuck van Immo Da Vinci. “Er is echt niet veel te vinden dat te koop staat, zodra er iets op de markt komt, is het weg. Bouwgrond vind je in Mariakerke nauwelijks nog. Deze deelgemeente heeft dan ook veel te bieden. Er is veel groen, het is er rustig, en toch ligt Mariakerke op een boogscheut van centrum-Gent. Met de fiets sta je er op 20 minuten, langs een veilige fietsroute langs het water van de Brugsevaart.” Al heeft Mariakerke ook wel enkele nadelen, maar als je bereid bent om op een minder mooie locatie te wonen, dan vind je voor 200.000 euro wel een huisje.

Centrum Hoogstraten (Antwerpen) is gewild, grondprijzen zijn er duur

Hoogstraten telt iets meer dan 21.000 inwoners, maar is toch een stad(je) in het noorden van de provincie Antwerpen en grenst aan Nederland. Het is eigenlijk een landbouwgemeente met veel land- en tuinbouwers. Met De Mosten is er ook een recreatiedomein, waar je niet alleen terecht kan om te zwemmen, maar ook om te wakeboarden en er is een uit de kluiten gewassen klimparcours. Het is ook een regio die zich uitermate leent om te wandelen en fietsen in de natuur. De Vrijheid in Hoogstraten is ‘the place to be’ voor gezellige horecazaken en terrasjes bij goed weer, en er zijn best wel wat winkeltjes. Dat centrum is dus best wel gewild. “Woningen die in de zijstraten rechts van de Vrijheid te koop komen, zijn meestal snel weg”, vertelt Liesbeth Van den Bogerd van Vastgoedpartners. En als je iets dieper in je buidel tast, heeft het immokantoor aan de rand van het centrum nog iets heel speciaals te koop staan...

Volledig scherm 3D-beeld van studentenvilla t' Onzent in Kortrijk. © ION

Hoeveel betaal je voor een studentenkot in het West-Vlaamse Kortrijk?

Tot slot houden we halt in het West-Vlaamse Kortrijk. De grootste studentenstad van West-Vlaanderen – de kaap van 15.000 studenten per academiejaar wordt er tegenwoordig vlot gehaald – werkt volop een tekort aan koten weg. Promotoren pompen er ruim 200 miljoen euro in 1.600 nieuwe studentenkamers. Maar hoeveel kost het om in Kortrijk op kot te gaan, van eenvoudig bemeubeld tot een trendy stek met panoramisch dakterras? En is het een goed idee om zélf een kot te verhuren? We zochten het met enkele experts voor u uit.

