Op zoek naar de schat van Cotteau de Patin Christophe Maertens

19 juni 2019

12u07 0 Op zondag 30 juni organiseert het Team Ontspannen van Langemark-Poelkapelle een zoektochtdag naar de schat van Cotteau de Patin.

In Langemark-Poelkapelle wordt zondag 30 juni een dag vol zoektochten op poten gezet naar de schat van kasteelheer en burgemeester Cotteau de Patin. Het verhaal gaat dat de man bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in allerijl zijn meest waardevolle spullen in de grond stopte, in de hoop dat de oprukkende Duitse troepen ze niet zouden vinden. Wanneer de burgemeester na vijf jaar terugkomt, is alles weg. Cotteau de Patin roept nu hulp in om alles terug te vinden. Op zondag 30 juni kan iedereen op zoek naar de schat. Er is een schattenzoektocht voor de allerkleinsten in de bib van Langemark. In het centrum van Langemark is er een wandel-fotozoektocht. Daarnaast zetten de organisatoren een Cluedo fietszoektocht en historische auto- en elektrische fiets zoektocht op poten. Op de zolder van het gemeentehuis wordt een escaperoom ingericht. Wie binnen de twintig minuten de schat vindt, is vrij en anders blijf je opgesloten. “We gaan ervan uit dat heel wat mensen alle antwoorden kunnen vinden. Daarom zullen uit alle juiste antwoorden voor zowel de Schattenzoektocht, de wandelzoektocht, de Cluedo en de historische autozoektocht drie winnaars worden geloot”, zegt Jo Lottegier het Team Ontspannen. “Het gaat hem vooral om het deelnemen, niet om de overwinning.” Alles vindt plaats aan het gemeentehuis, de bibliotheek en het vijverpark op zondag 30 juni van 10 uur tot 17 uur. Inschrijven kan via toerisme@langemark-poelkapelle of bel naar 057/490941. Prijs bedraagt 5 euro. Wie tussen 6 en 14 jaar is betaalt 3 euro, voor de kleinsten is deelname gratis.