Op zoek naar de foutste monumenten in het straatbeeld: deze ‘schurken’ kom je tegen langs Vlaamse wegen

Vandaag staan de verschillende Leopold II-beelden in Vlaanderen overal ter discussie. Op sommige plaatsen, zoals bijvoorbeeld in Gent, werden ze reeds weggehaald en in Oostende wordt er gesproken over een ‘tegenbeeld’. Elders in ons land staan nog verschillende andere monumenten van controversiële figuren. Wij trokken de straat op, op zoek naar de mogelijke volgende doelwitten van de moderne beeldenstormers.