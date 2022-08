Op wandel in de Westhoek: enkele van de mooiste wandelroutes in de regio om af te koelen tijdens deze hittegolf

Het Stiltepad in Westouter

Het Stiltepad ligt op het wandelnetwerk Heuvelland en is geen gewoon wandelpad. Het nodigt de wandelaar uit om stil te worden en te luisteren naar de omgeving. Op het pad, dat 12,9 kilometer lang is, vind je hangmatten, ligzetels en ligbanken. Op verschillende plaatsen zijn haiku’s van dichter Geert De Kockere aangebracht. Haiku’s zijn korte van oorsprong Japanse gedichten. Het pad doorkruist vijf natuurgebieden, kent een paar vergezichten en loopt op enkele plaatsen tegen de Franse grens. Het Stiltepad is uitgestippeld aan de hand van de wandelknooppunten. Het kaartje van het Stiltepad is te koop tegen 2 euro in het bezoekerscentrum ‘Het Heuvelland’ of via de webshop. Meer info via www.toerismeheuvelland.be/nl/stiltepad.