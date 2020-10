Op pad na de avondklok: onze fotografen tonen de leegte in onze steden

Door de avondklok die sinds vorige week maandag van kracht is mag je je niet meer op straat bevinden tussen middernacht en vijf uur ‘s ochtends, tenzij je daar een gegronde reden voor hebt. Wie de regels schendt, wordt beboet. En dus is het ‘s nachts schrikwekkend stil in onze steden. Onze fotografen trokken op pad om de verstilde steden vast te leggen.

Buiten de laatste buschauffeurs, de politie en een eenzame werkkracht die advertenties in bushokjes aanbracht, was er niemand op straat in Gent. Letterlijk: geen kat.

Volledig scherm Tot half één zagen we nog de laatste bussen rijden in Gent. Nadien was het muisstil in de stad. © Wannes Nimmegeers

In Sint-Niklaas viel op dat iedereen zelfs voor het ingaan van de avondklok braaf binnenblijft. Op straat was er amper nog een levende ziel te bespeuren.

Volledig scherm Sint-Niklaas ligt er verlaten bij. © JVS

Volledig scherm Zelfs voor de avondklok officieel inging, was er niemand te bespeuren op straat. © JVS

Bij het ingaan van de avondklok leek Brussel - waar de avondklok zelfs al om 22 uur ingaat - wel een spookstad. Arbeiders versierden de straten zoals elk jaar met kerstverlichting. Alleen was er geen mens om de lampjes te bewonderen. Het immer bruisende centrum, was nog nooit zo stil. De politie controleerde iedereen die na 22 uur toch nog buiten was. 25 mensen kregen maandagnacht een proces-verbaal voor overtreding van de avondklok. De politie kreeg de vraag om streng op te treden in de handhaving van de coronamaatregelen. Veel ruimte voor sensibilisering was er dus niet meer.

Volledig scherm In Brussel moet iedereen nog vroeger binnenblijven: vanaf 22 uur. © Marc Baert

Volledig scherm De politie deelde 25 pv's uit aan mensen die zonder geldige reden nog buiten waren. © Marc Baert

De politie van Brugge deelde in de eerste nacht van de avondklok al twee boetes uit. Maandagnacht hield ze twee mensen tegen die geen geldige reden hadden om zich op straat te begeven. Dat bevestigt woordvoerster Lien Depoorter. “We roepen de mensen nogmaals op om de regels echt te volgen. De tijd van sensibiliseren is voorbij.”

Opvallend zijn de borden die de Brugse preventiedienst liet maken voor haar nieuwe sensibiliseringscampagne. Daarop staat wat je zoal kan kopen voor de prijs van een boete. Met meer dan vier samenkomen? Dat is dan 1.250 euro boete of 125 pizza’s. Niet dragen van een mondmasker? 250 euro of 50 pakjes friet.

Volledig scherm Ook Brugge ligt er verlaten bij. © Benny Proot

Volledig scherm De Brugse preventiedienst werkte een duidelijke campagne uit. © Mathias Mariën

Een lege stad, zoals het hoort, na het ingaan van de avondklok in Tienen. Enkel de bietenvrachtwagens die de suikerfabriek bevoorraden zijn nog op de baan, en een ronddwalende kat.

Volledig scherm Eén grote werf en gesloten horeca, de Grote Markt in Tienen oogt somber. © Bollen

Volledig scherm © Bollen

Ook in Kortrijk blijft (bijna) iedereen braaf in zijn kot na het ingaan van de nachtklok. Het is er ijzig stil en er is geen beweging op straat, buiten hier en daar een vracht- of bestelwagen.

Volledig scherm De kortrijkse uitgangsbuurt in de Reynaertstraat. In normale omstandigheden bruist het hier op een zaterdagnacht, nu blijft het leeg. © Henk Deleu

Volledig scherm De verlaagde Leieboorden, met de Broeltorens, in Kortrijk. © Henk Deleu