Op huizenjacht in Vlaanderen: woon je graag in het groen, maar toch vlak bij grote wegen? Dan ben je al snel een half miljoen euro kwijt

Roeselare Infoavond over voedselbos­sen in De Zilverlink

Vzw Leefmilieu Roeselare wil voedselbossen in de kijker zetten en organiseert daarom samen met Natuurpunt Mandelstreke, vzw TuinHier Roeselare en vzw Meer Bomen in Roeselare op woensdag 19 oktober een infoavond over dit concept. Hiervoor nodigen ze Louis De Jaeger, de voedselbospromotor in België uit, die zijn film ‘Foodforest – The documentary’ komt voorstellen. Deze brengt het verhaal van verschillende pioniers in ons land en geeft en goed visueel beeld van hoe een voedselbos eruitziet en hoe het functioneert. De organisatoren nodigen zowel land- en tuinbouwers als particulieren met een grote of kleine tuin. De infoavond wordt georganiseerd in De Zilverlink langs de Meensesteenweg 412 en iedereen is er welkom vanaf 18.30 uur. Deelnemen kost vijf euro (inclusief consumptiebon).

