Op huizenjacht in Vlaanderen: voor minder dan 300.000 euro woon je al in centrum Brugge of vlakbij Sint-Niklaas

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op huizenjacht in heel Vlaanderen met lokale vastgoedexperts. Deze week reizen we van de binnenstad van Brugge tot véél open ruimte in het Limburgse Borgloon.

1. Eilandje in Antwerpen: duur en binnenkort nog duurder

Starten doen we deze week op het Eilandje in Antwerpen: een nieuwe stadswijk met jachthaven in het noorden van Antwerpen. Het gebied is omgeven door de Schelde en de Noorderlaan en is ook gekend van de toeristische attracties het MAS, het Red Star Line Museum en het Havenhuis. In ongeveer twintig jaar tijd veranderde het Eilandje van een verlaten havengebied tot een bruisend buurt met luxelofts. “Mensen willen er wonen voor de nabijheid van het water en het ruimtegevoel. Je zit er niet in de drukte van het stadscentrum, maar toch vlakbij”, vertelt Karel Vanacker, CEO van vastgoedkantoor ERA ONE. Maar wonen op het eilandje heeft ook enkele nadelen. Lees hier meer.

2. Matadiwijk in Leuven (Vlaams-Brabant): bijna geen huizen op de markt, maar dit is een leuk alternatief

Woon je liever niet op het water? Dan nemen we je even mee naar de Matadiwijk in Heverlee: de Leuvense tuinwijk met een eigenzinnig karakter net buiten de ring. Vandaag is de Matadiwijk een gegeerde wijk met een hechte gemeenschap. De charme van de Engelse tuinwijk, de gezellige plantsoentjes en de locatie - nabij de rust van Abdij van Park en tegelijk op een steenworp van het stadscentrum - verklaren het succes. “We hebben er net een woning verkocht. We ontvingen zestig bezoekers in twee dagen. Een klant heeft drie jaar gewacht tot er een woning vrijkwam. Maar zoals vaker in Leuven is de vraag groter dan het aanbod”, aldus Ward Van Windekens van We Invest. Wie gek is van de Matadiwijk vindt wellicht zijn gading in de Spaanse Kroon. Lees hier meer.

3. Dit krijg je nog voor minder dan 200.000 euro in de binnenstad van Brugge (West-Vlaanderen)

Vervolgens houden we halt in de Brugse binnenstad. Kan je daar een huis kopen onder de 200.000 euro? Want ze komen wel degelijk op de markt, die huizen. Maar wat krijg je voor dat geld? Oude, versleten woningen? Of kan je met een minimaal renovatiebudget toch al kleine wonderen verrichten? Wij zochten het, samen met enkele experts, voor u uit.

4. Ruimte én betaalbaar groen in het Limburgse Borgloon

Er is sinds corona een grote interesse in het Limburgse Haspengouw, aldus vastgoedmakelaar Marc Swevers. Van over de provinciegrenzen heen komen toeristen naar Borgloon, de Zuid-Limburgse stad, voor de prachtige natuur, het doorkijkkerkje en de originele boomhutten in de Tranendreef. “De sfeer die in de stad heerst, is uniek. De mensen zijn er zo vriendelijk en gastvrij en leven er net op een ander tempo dan de rest van Vlaanderen. Misschien heeft dat wel te maken met de ongelofelijke uitzichten in Borgloon: die laten je sowieso ontstressen en tot rust komen. Maar aan de andere kant is er ook heel wat te doen. Het centrum van de stad ademt geschiedenis en de mooie gebouwen, musea en bezienswaardigheden kun je niet op twee handen tellen.” Nadeel? Je bevindt je een eindje van de snelweg naar de rest van Vlaanderen, maar de interessante prijzen kunnen die pijn wellicht verzachten...

5. Nieuwkerken (Oost-Vlaanderen): betaalbaar én bereikbaar

Eindigen doen we deze week in Nieuwkerken bij Sint-Niklaas. Het dorp is bijzonder gegeerd op de immomarkt. Niet alleen vanwege haar actief verenigingsleven, de hechte lokale gemeenschap en twee basisscholen, maar vooral door haar uiterst gunstige en strategische ligging. "Die gunstige ligging in combinatie met de rust en het landelijke karakter van Nieuwkerken maken van het dorp een echte hotspot”, klinkt het bij Veerle Martens van D&A Vastgoed. “De vraag is groter dan het aanbod”, ondervindt Veerle. “Alles is binnen de kortste keren verkocht.” Vreemd genoeg merk je dat nog niet aan de erg interessante prijzen...

