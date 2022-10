Op huizenjacht in Vlaanderen: voor minder dan 300.000 euro heb je een instapklare rijwoning van Ruiselede over Willebroek tot Tienen

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op huizenjacht in heel Vlaanderen met lokale vastgoedexperts. Deze week reizen we van het centraal gelegen Willebroek tot het groene Maasmechelen.

Strijpen (Zottegem) in Oost-Vlaanderen: wonen op een steenworp van het stadscentrum

Strijpen in Oost-Vlaanderen telt ongeveer 4.500 inwoners, heeft een lagere school, een voetbalclub en met de Chiro een bloeiende jeugdvereniging. Strijpen is ideaal gelegen voor het woon-werkverkeer naar de grote steden. Dat vastgoed gegeerd is, is een understatement. “Woningen en appartementen gaan er vlot van de hand. Het centrum van Zottegem sluit aan bij Strijpen wat een extra troef is. Ga je weg van de Sint-Andriesteenweg en Rijkestraat, dan vind je rust in de natuur. Die rust vind je ook in natuurgebied Wachtspaarbekken Bettelhovebeek op het Jan de Lichtepad en natuurgebied Bertelbos op de grens met Roborst. Strijpen ligt ook aan het begin van de Zwalmstreek waar het aangenaam wandelen en fietsen is”, weet Dries Petit van Vastgoed P&P op de Heldenlaan in Zottegem. De prijzen van vastgoed zijn er de voorbije jaren sterk gestegen, “maar veel heeft ook te maken met de oriëntatie, de ligging of de straat waarin een huis te koop staat”.

Willebroek in Antwerpen: centrale ligging is grote troef van de gemeente

Het Fort van Breendonk, de Vredesbrug, het Zeekanaal Brussel-Schelde, en natuurlijk ook discotheek Carré. Willebroek in de provincie Antwerpen doet bij velen om één van bovenstaande redenen wel een belletje rinkelen, en wordt ook alsmaar populairder als woonplaats. Dat merkt ook makelaar Leo Walbers, zaakvoerder van het gelijknamige kantoor in de Kanaalgemeente. “Maar we kunnen niet ontkennen dat er vooral in het centrum werk aan de winkel is: het gemeentebestuur zoekt dan ook volop naar de juiste manier om het geheel op te waarderen.

Dé grote troef van de gemeente is de centrale ligging: tussen Antwerpen en Brussel, pal naast de A12, en via de N16 bereik je ook vlot de E17 naar Gent. “In de deelgemeenten Blaasveld, Tisselt, Heindonk en het gehucht Klein-Willebroek vind je grotere, maar ook meteen duurdere woningen”, aldus Walbers. Of woon je graag in het centrum? “Wie snel is, kan daar echt nog koopjes doen.”

Maasmechelen in Limburg: wonen in mooie natuur en gezellige Maasdorpen

Maasmechelen in de provincie Limburg werkt aan haar imago en wil inwoners aantrekken vanuit de buurgemeenten, maar ook vanuit Nederland. Het gemeentebestuur hoopt op termijn een stad te kunnen worden en verwacht tegen 2030 de 50.000 inwoners te lokken. Aan voorzieningen geen gebrek in de gemeente met campus de helix, veel lagere scholen, shoppingcentrum M2, Maasmechelen Village, en vooral véél focus op het groene.

“Aan de westelijke zijde ligt het Nationaal Park met de Mechelse Heide als kroonjuweel, in het oosten loopt het Rivierpark Maasvallei met de rivier als trekpleister. Veel woonwijken, veel woonaanbod, en de verbinding met de E314 richting Genk, Nederland of Duitsland zijn troeven”, zegt Robin Raeven van Jemar. De Rijksweg is dan weer een te drukke verkeersader, maar tegen 2025 moet er een elektrische trambus over rijden én wordt de fietser er koning. Mooie natuur, en gezellige Maasdorpen, dat zeker. En ondanks de nakende verstedelijking blijven de eerder rustige Maasdorpen populair om wonen. Maar sommige woonkernen hebben nog een serieuze inhaalbeweging te maken.

Tienen in Vlaams-Brabant: heel nieuw stadsbeeld dankzij nieuwbouwprojecten

Op de grens van Vlaams-Brabant met Limburg en Wallonië ligt Tienen – met deelgemeentes Oorbeek, Goetsenhoven, Hakendover, Sint-Margriete-Houtem, Vissenaken, Kumtich, Oplinter en Bos. Het is met zo’n 35.000 inwoners de grootste stad van het Hageland. De stad heeft een goede ligging en is goed bereikbaar dankzij de nabijgelegen autosnelweg E40 Brussel-Luik en de aanwezigheid van een treinstation. “Buiten de stadsgrenzen begeef je je ook onmiddellijk in het groen, buiten de deelgemeente heb je zeer mooie natuur voor prachtige wandelingen. In Tienen zelf zijn ze stilaan aan een opmars bezig. De nieuwbouwprojecten die er de laatste jaren zijn bijgekomen zorgen voor een heel nieuw stadsbeeld: moderner en nieuwer”, vertelt vastgoedmakelaar van ERA immopunt Wouter Klingeleers. De grootste troef zijn de grote winkels in de nabijheid, maar Tienen krijgt ook nog wel te maken met een groot minpunt.

Volledig scherm Een rijwoning in het centrum van Tielt, met garage en op een boogscheut van het station. © De Ark Vastgoed

Tielt, Beernem en Ruiselede: wonen in West-Vlaanderen, maar toch dicht bij Gent

Pas afgestudeerd in Gent en je wil er met je partner blijven wonen? Veel West-Vlaamse koppels huren er dan een flatje, maar als er kindjes komen wordt al snel uitgekeken naar een huisje met een tuin. En dan komt de heimat terug in het vizier, niet? Sigrid Balduck van Ark Vastgoed bevestigt die stelling. “Klopt. Het is een trend die we steeds vaker zien. Vooral veel jonge gezinnen gaan heel bewust op zoek gaan naar een huis, om de kindjes in een veilige omgeving te laten opgroeien. En dan komt onze regio in zicht wegens de nabijheid van Gent. De oprit van de autosnelweg in Aalter is dichtbij en ook de treinverbinding tussen Tielt, Beernem, Aalter en Gent is uitstekend.”

“Hoe dichter tegen Gent, hoe hoger de prijzen”, zegt Nicolas Devolder van Immo François. “We merken steeds vaker dat mensen hun zoekgebied uitbreiden van Deinze naar Tielt omdat het hier toch nog wat betaalbaarder is. Die lijn kan je trouwens ook doortrekken richting Dentergem of Wingene. We spreken toch over een verschil van enkele tienduizenden euro’s voor een vergelijkbare woning.”

