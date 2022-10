Op huizenjacht in Vlaanderen: van een ruim appartement in Merksem voor 295.000 euro tot één op de Zeedijk in Knokke voor maar liefst 2,5 miljoen euro

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op huizenjacht in heel Vlaanderen met lokale vastgoedexperts. Deze week reizen we van het Antwerpse district Merksem tot Knokke, het epicentrum van het luxevastgoed in België.

Onze journalisten gaan elke week op huizenjacht, meer daarover vind je hier.

Sint-Truiden (Limburg): drukte in de stad, rust in de deelgemeenten

Dat de Haspengouwse hoofdstad een gegeerde plek is om te wonen, is overduidelijk. Sint-Truiden leeft en vooral het centrum van de stad heeft heel wat te bieden. De horeca bruist, een supermarkt is er nooit veraf en ook wie van shoppen houdt, komt in Sint-Truiden aan zijn trekken. “Er is echt altijd wel iets te beleven”, bevestigt immomakelaar Tineke Van Roey. “In Sint-Truiden heerst een heel fijne sfeer en bovendien is de stad ook makkelijk bereikbaar door het station dat vlak bij het centrum ligt. Voor gezinnen met kinderen is de nabijheid van verscheidene scholen dan weer een grote troef.”

“Eigenlijk trekt het hele centrum van Sint-Truiden wel geïnteresseerde kopers aan”, klinkt het. Wie minder voelt voor het typische stadsleven blijft tegenwoordig maar beter weg uit het centrum van Sint-Truiden. “Want de drukte in de stad is de jongste jaren enorm toegenomen”, vertelt Tineke. Ben je dus iets meer fan van de rust? “De verscheidene deelgemeenten zijn daarvoor echte aanraders.”

Volledig scherm Authentiek boerderijtje op zeven minuten van het centrum van Sint-Truiden. © Tineke Van Roey

Halle (Vlaams-Brabant): wonen in een scholenstad die aantrekkelijk is voor jonge gezinnen

Halle is een provinciestad die intussen 41.000 inwoners telt. Dat aantal is de voorbije jaren gestaag gestegen door verscheidene grote bouwprojecten. Halle is aantrekkelijk voor jonge gezinnen, omdat een echte scholenstad is. Om je een idee te geven: er zitten liefst 10.000 leerlingen op de banken. Maar er is meer. “Er is veel werkgelegenheid in Halle”, weet Sam Van Der Linden van immokantoor De Immobiliers. “Dat is dankzij enkele grote werkgevers zoals Colruyt, en ook rond Halle zijn er industriezones waar bedrijven voortdurend rekruteren. Tegelijk kunnen Hallenaren vlak bij huis wel in de buurt een stukje groen vinden dankzij de parken. Halle is ook een toeristische stad en dat zorgt ervoor dat er heel horeca is. Leuke cafeetjes en restaurantjes zijn er in overvloed. De Grote Markt is een bijzondere plek om een terrasje te doen.”

Welke buurt is enorm gegeerd bij kopers? “De wijk van de Karel Nerinckxlaan, Lindenlaan, Platanenlaan en omliggende is een buurt waar veel mensen willen wonen”, zegt Sam. “Het is typisch een woonwijk die rustig gelegen is en toch dicht bij het station. Veel jonge gezinnen willen er wonen, omdat ze te voet naar het centrum kunnen en omdat het betaalbaar is.”

Volledig scherm Zicht op de Sint-Martinusbasiliek en de historische site van De Mouterij vanaf het balkon van een appartement in Halle. © rv

Eksaarde in Lokeren (Oost-Vlaanderen): meer vraag dan aanbod in een landelijke omgeving

Naast het kleine Daknam is het grotere Eksaarde de tweede deelgemeente die Lokeren rijk is. Het dorp telt zowat 6.000 inwoners en is vooral door zijn landelijke en groene karakter gegeerd op de immomarkt. Ook de op- en afrit van de E34 in Moerbeke ligt niet zo ver van het dorp. “Het centrum van Lokeren ligt op minder dan een kwartier rijden en via het fiets- en wandelpad langs de oude spoorwegbedding is er ook een goede fietsverbinding”, zegt Bob Van Hoorick, zaakvoerder van Immo Van Hoorick uit Lokeren. De stad investeerde de afgelopen jaren in de herinrichting van het oude Stationsplein in de dorpskern van Eksaarde met onder meer de aanleg van een speeltuin, pumptrack en skatepark. “Dat kindvriendelijke vrijetijdsaanbod maakt het voor jonge gezinnen ook aantrekkelijker om in Eksaarde te komen wonen en dat merk je ook op de immomarkt.”

“Wat we vooral ook merken, is dat Eksaardenaars honkvast zijn en graag in hun eigen dorp blijven wonen. Nog voor een woning officieel te koop wordt aangeboden, zijn mensen vaak al op de hoogte.” Maar wonen in een landelijke deelgemeente als Eksaarde brengt ook wel enkele minpunten met zich mee.

Volledig scherm Open bebouwing in Eksaarde. © Cardi Woonadvies

Merksem (Antwerpen): vlak bij het stadscentrum én betaalbaar

Merksem ligt in het noorden van Antwerpen. Het district is onder andere gekend om zijn winkelstraat de Bredabaan, die in de jaren 50, 60 en 70 een van de chicste winkelstraten van Antwerpen was. Merksem heeft ook verscheidene parken, waaronder het Bouckenborgpark, het Fort van Merksem en het Runcvoortpark.

Een groot deel van het vastgoed in Merksem is gebouwd in de jaren 70. “Het was toen uitbreidingsgebied van de stad”, vertelt Peter Bruyninckx, zaakvoerder van ERA WoonGoed. “We zien dat veel mensen die er toen kwamen wonen nu 65 à 70 jaar zijn en de volgende stap zetten. Ze verkopen hun woning en dat brengt verjonging met zich mee. Voor jonge gezinnen is Merksem een transitmarkt geworden. Ze maken er de start met een appartement en verhuizen enkele jaren later naar een grotere woning.”

“Een van de grootste troeven van Merksem is de nabijheid van het stadscentrum. Een andere grote troef van het district is de betaalbaarheid. “Ondanks het feit dat alle prijzen aanzienlijk gestegen zijn sinds het begin van de coronacrisis, is het in Merksem nog goedkoper dan in sommige andere districten.”

Knokke-Heist (West-Vlaanderen): het epicentrum van het luxevastgoed in België

Wie wonen in Knokke zegt, zegt villa’s en flats die vlot over het miljoen en (veel) meer gaan. Kijken we breder naar Knokke-Heist, komen iets meer ‘betaalbare’ woningen in beeld. Maar dat er nog werk aan de winkel is om jonge gezinnen vlot een woning aan te bieden in de kustgemeente, dat is zeker. “Vind je een woning onder pakweg 300.000 euro? Ja, maar dan zit je sowieso verder van de zee en is de oppervlakte wellicht kleiner”, weet Alex Dewulf van het gelijknamige immokantoor. Het gemeentebestuur liet de voorbije maanden wel al diverse malen optekenen werk te maken van betaalbare woningen.

Maar de peperdure flats en huizen worden wel degelijk vlot verkocht – pas raakte nog bekend dat een villa van eigenaar wisselde voor 14 miljoen euro. “In 2021 werden in Knokke-Heist 388 huizen en appartementen boven het miljoen euro verkocht. Het waren er nooit meer”, zegt immomakelaar Alex Dewulf. Maar wat maakt die zo gegeerd? Wie waagt zich op die markt? En als je niet tot de superrijken behoort: vind je dan nog een stekje in de badstad?

Ook vorige week gingen wij op huizenjacht. Benieuwd? Je vindt onze conclusies hier terug.

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.