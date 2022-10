Op huizenjacht in Vlaanderen: van een charmante villa in Hasselt voor 649.000 euro tot een statige villa in het groene Linden voor maar liefst 2.255.000 euro

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op huizenjacht in heel Vlaanderen met lokale vastgoedexperts. Deze week reizen we van het groene Linden in Vlaams-Brabant tot Blankenberge, de parel aan de kust.

Onze journalisten gaan elke week op huizenjacht, meer daarover vind je hier.

Meerbeke bij Ninove (Oost-Vlaanderen): keuze tussen wonen dicht bij grote wegen of in landelijk gebied

Meerbeke is een deelgemeente van Ninove in de Denderstreek. Het ligt net ten zuiden van het centrum van Ninove, en wordt ervan gescheiden door de Dender. Bij wielerliefhebbers is Meerbeke nog steeds bekend als de aankomstplaats van de de Ronde van Vlaanderen, die er van 1973 tot 2011 jaarlijks plaatsvond. Meerbeke heeft nog steeds een actief verenigingsleven. Er is onder meer een voetbalclub, muziekschool, Chiro... De vele faciliteiten van Meerbeke zijn zeker een troef. Zo zijn er twee kleuter- en lagere scholen aanwezig, horeca, feestzalen, tankstations, grote winkels (Aldi, Gamma, Fun...), maar ook een bakker en een fruitwinkel...

Een andere troef van Meerbeke is de locatie: “Meerbeke ligt dicht bij Brussel, dicht bij de N45 naar Aalst en bij de autostrade, maar tegelijk kun je er ook heel rustig en landelijk wonen”, zegt Ellen De Backer, vastgoedadviseur bij Topo-Immo in Denderhoutem. “Meerbeke heeft zowel de drukkere Brusselsesteenweg en de Halsesteenweg waar er veel woningen verkocht worden, alsook in de rustige straten: Oud-Hemelrijk, Beneden-Hemelrijk, Sint-Pietersstraat... De populariteit hangt vooral af van het budget. De woningen op de steenwegen zijn meestal goedkoper.”

Volledig scherm Roesbeekhoeve in Meerbeke © Topo-immo

Hasselt-centrum (Limburg): goedkoper wonen in de deelgemeenten

Zo’n 80.000 inwoners genieten van het bruisende stadsleven in Hasselt. Voor de Hasselaar en passant is er dan ook keuze genoeg tussen allerlei gezellige restaurants, cafés, winkels en speciale boetiekjes in het centrum én aan het nieuwe Quartier Bleu. Liever cultuur opsnuiven? Ook dat kan dankzij de vele musea die Hasselt rijk is. “Hasselt staat bekend als de ‘hoofdstad van de smaak’ en die titel maakt de stad met haar vele gezellige restaurants en eetgelegenheden helemaal waar”, zegt Catherine Bijnens, kantoorverantwoordelijke en vastgoedmakelaar van Immo Groep 5 (powered by Dewaele).

“Verder blijven ook de vastgoedprijzen in Hasselt stijgen, waardoor gegadigden meer in de Hasseltse deelgemeenten op zoek naar een woning gaan. Zo trekken mensen al eens naar Kuringen, Stokrooie en verder in de hoop daar een goedkopere woning te vinden”, zegt Bijnens. “Ook het stadsdeel Runkst is de jongste jaren een gegeerde plaats om te wonen. Hier geniet je van het groen, maar woon je toch dicht bij het centrum. Verder is dit een aangename plaats waar je voor een betaalbare prijs kan wonen.”

Linkeroever (Antwerpen): rustig wonen op tien minuten van de stad

Een kabelbaan om te waterskiën, het Galgenweel, een jachthaven, scholen, restaurants en zelfs een strand: Linkeroever, met postcode 2050, heeft heel wat te bieden. Vanuit Antwerpen kom je er via de voetgangerstunnel, de fietserstunnel, de veerboot of de Waaslandtunnel en eens aan de andere kant van de Schelde geniet je van de mooie skyline van ’t stad. “Elke keer als ik op Linkeroever kom, heb ik een vakantiegevoel”, aldus Babs Callens, kantoorverantwoordelijke voor Antwerpen bij Heylen Vastgoed. “Het is er groen met een landelijke vibe, weg van de drukte van de stad. Linkeroever is rustig, maar je bent toch op tien minuten in de stad met de tram of met de fiets. Alleen de Kennedytunnel is misschien een nadeel, als je met de auto de oversteek moet maken. In het centrum van de stad heb je ook meer bakkers, winkels en horeca, die zijn op Linkeroever iets verder verspreid.” Toch heeft Linkeroever bij sommigen een negatieve connotatie door het sociale karakter van de wijk.

Volledig scherm Huis in de Roemer Visscherstraat © Immoweb

Linden bij Lubbeek (Vlaams-Brabant): één van de groenste regio’s rond het Leuvense

Vanop het zitbankje in het Lindenbos, een loofbos op een heuvelrichel, beneemt het uitzicht op de Lindense wijnranken de adem. Op het terras van het witte wijnkasteel, dertig meter lager en driehonderd meter verder, kan de oogst uitgebreid geproefd worden. “La douce Linden, zegt men dan ook in deze streek.” Thomas Vandevelde (30) is acht jaar makelaar bij Immo 3000 en woont in de deelgemeente. Sinds de kasteelheer er wijn verbouwt op een heuvelflank draagt Linden, een deelgemeente van Lubbeek met zo’n 5.000 inwoners, met fierheid de naam ‘wijngemeente’. Al is dat niet de enige troef.

“Linden is een van de groenste regio’s rond het Leuvense”, zegt Thomas. “En dat terwijl het station in vogelvlucht op nog geen vijf kilometer ligt.” Sinds de jaren 70 maakte Linden een transformatie door. Van boerengehucht tot verstedelijkte woonkern op een boogscheut van de grote stad. “Lindenaars hebben hun dorp weten veranderen en zijn daar fier op. Het sociaal weefsel blijft ijzersterk.” De prijs voor al dat moois is dan ook navenant. Linden is duur en kan zich meten met Leuven.

Blankenberge (West-Vlaanderen): op zoek naar een woonst in de parel aan de kust

Blankenberge, Blankenberge, parel aan de kust... Maar kan ik er iets betaalbaars kopen tussen de 100.000 en de 400.000 euro? Een huis als gezin? Een appartement als ouder koppel? En wat met de droom om een eigendom te verwerven op de Zeedijk? Expertes Kim Minne van Immo Marina en Anthony De Clerck van Immo François gaven ons een antwoord op al deze vragen. “Op de Zeedijk staan momenteel niet veel appartementen te koop. Tijdens een prijszetting dient rekening gehouden te worden met de oppervlakte, de verdieping, de oriëntatie van een eventueel hoekappartement, de aanwezigheid en/of oppervlakte van terras en de gedane renovaties aan het appartement en gebouw. Onze kandidaat-kopers die het idee hebben om een appartement met zeezicht te kopen, wensen dan ook echt zeezicht, vaak zeggen ze mij ‘als ik op muren moet kijken dan blijf ik liever thuis’...”, klinkt het bij De Clerck.

Volledig scherm Villa te koop in de Ploegstraat in Blankenberge. © Immo François

Ook vorige week gingen wij op huizenjacht. Benieuwd? Je vindt onze conclusies hier terug.

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.