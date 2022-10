Op huizenjacht in Vlaanderen: van 370.000 euro voor een nieuwbouwproject in Sint-Denijs-Westrem tot 535.000 euro voor één in Erps-Kwerps

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op huizenjacht in heel Vlaanderen met lokale vastgoedexperts. Deze week reizen we van het West-Vlaamse Roeselare tot Pelt in het oosten van ons land.

Olen (Antwerpen): Kempische gemeente met een strategische ligging

De gemeente Olen in de Antwerpse Kempen bestaat uit drie woonkernen – Olen-centrum, Sint-Jozef-Olen en Onze-Lieve-Vrouw-Olen – en telt bijna 13.000 inwoners. Bijzonder aan Olen is haar strategische ligging: de gemeente is enerzijds gelegen langs en tussen het Albertkanaal en de snelweg E313 en anderzijds het Kempisch Kanaal. Bovendien heeft Olen een station en een populair shoppingpark. In Olen valt er ook altijd wel wat te beleven. Het muziekfestival Gladiolen, de traditionele jaarmarkt of de activiteiten van vzw Keizer Karel Olen zijn maar een kleine greep uit het aanbod.

Een troef van Olen is dat het een landelijke gemeente met een dorps karakter is. Daarnaast is er, met onder meer het shoppingpark en een aantal bedrijventerreinen, veel werkgelegenheid en zijn er veel mogelijkheden qua ontspanning. Je kan gaan wandelen in de verschillende natuurgebieden of langs het Kempisch Kanaal, tennissen op de terreinen van TC Olen, voetballen bij Olen United of Linda Olen, volleyballen bij Olvoc of VC Olen, en verder is er een waterskiclub, karting, bowling en zijn er een aantal mountainbikeroutes en locaties met petanqueterreinen. Naast die voordelen kent Olen ook wel enkele minpunten.

Volledig scherm Te koop op Bloemenpad in Olen. © Verlinden Vastgoed

Afsnee en Sint-Denijs-Westrem bij Gent (Oost-Vlaanderen): idyllisch wonen op een boogscheut van water

Afsnee en Sint-Denijs-Westrem zijn Gentse deelgemeenten die sterk verschillen, maar meer gemeenschappelijk hebben dan eerst lijkt. Afsnee is als enige gemeente niet rechtstreeks gekoppeld aan postcode 9000, maar heeft wel de Leie en een idyllische, sprookjesachtige sfeer met een fiets- en voetgangersveer. Grotere broer Sint-Denijs-Westrem is dan weer de ideale plek voor wie regelmatig de binnenstad én de autosnelweg moet hebben. “Maar ook het dorpscentrum zelf is eigenlijk prachtig”, zegt Nicolas De Reuck van Immo Da Vinci, die in het dorp woont en er regelmatig panden verkoopt.

In Afsnee, goed voor een 5.000-tal inwoners, zijn nauwelijks appartementen te vinden. Meer zelfs, er is nauwelijks een huis te vinden dat momenteel te koop staat. “Omdat het over grotere panden en ruime tuinen gaat, zeker als die aan het water liggen, is de prijs navenant”, weet de makelaar. De prijzen in Sint-Denijs-Westrem zijn behoorlijk gestegen de laatste jaren, al neemt het bevolkingsaantal af. “We vinden aan sneltreinvaart kopers voor de nieuwbouwprojecten die in de steigers staan”, weet De Reuck. “Het is dan ook een kwestie van snel zijn voor wie een aantrekkelijk appartement of huis ziet staan”. De prijzen liggen er gemiddeld wel wat hoger dan in andere Gentse deelgemeentes.

Roeselare (West-Vlaanderen): goedkoper wonen dan in andere grote West-Vlaamse steden

Roeselare staat op de kaart als een van de snelst groeiende centrumsteden van Vlaanderen en de snelst groeiende centrumstad van de kustprovincie. Dit moet wel zorgen voor de nodige beweging op de lokale immomarkt. “Roeselare ligt als dynamische en economisch zeer sterke, maar tegelijkertijd kleinere en charmante stad bijzonder goed in de markt”, vertelt Nik Vercaigne, zaakvoerder van Domicill Vastgoed. Dominique Lobbens, vastgoedmakelaar bij Coventa, beaamt de populariteit van Roeselare. “Hoofdreden is volgens mij de strategische ligging van de stad in de provincie en nabijheid van de autosnelweg.”

Het is niet één specifieke doelgroep die in Roeselare wil wonen. “Zowel gezinnen, die er zeker zijn van werkgelegenheid, graag centraal wonen en zo een tweede wagen kunnen uitsparen, als iets oudere mensen die jarenlang in een kleinere gemeente in de rand woonden en er nu voor kiezen om centraal en vlak bij alle voorzieningen te gaan wonen, zijn tuk op de stad”, zijn Nik en Dominique het eens. “Maar ook voor investeerders is Roeselare heel interessant. De hoofdmoot van het aanbod in de stad bestaat namelijk uit appartementen en die raken vrij vlot ingevuld. Je vindt in Roeselare echt voor elk wat wils.”

Beide experts zijn het ook eens dat het in Roeselare meer dan snor zit op vlak van prijs-kwaliteit. “Bovendien is het in Roeselare ook goedkoper dan in de andere grote West-Vlaamse steden.”

Volledig scherm Een halfopen bebouwing langs de Broeder Adolfstraat in Roeselare. © Coventa

Kortenberg (Vlaams-Brabant): vlot bereikbaar en heel wat groen

De gemeente Kortenberg, die pal tussen Leuven en Brussel ligt, rondde enkele jaren geleden de kaap van 20.000 inwoners. Kortenberg is de hoofdgemeente en telt met Meerbeek, Everberg en Erps-Kwerps ook drie deelgemeenten. Maar wat maakt Kortenberg nu zo aantrekkelijk om te wonen? Eerst en vooral is de gemeente vlot bereikbaar. Via de Leuvensesteenweg sta je in een wip in Leuven, maar ook de E40 loopt langs Kortenberg. Met de op- en afrittencomplexen in Sterrebeek en Bertem sta je zo op de snelweg. Verschillende buslijnen én een treinstation maken dat de gemeente ook met het openbaar vervoer gemakkelijk te bereiken is. Voorts telt de gemeente met onder meer het Silsombos en het Warandebos ook nog heel wat groen. Het Park aan de Oude Abdij, de Rotte Gaten in Meerbeek en de Weesbeekvallei zijn ook enorm in trek bij wandelaars.

Maar de toenemende druk van de verstedelijking speelt Kortenberg parten. In de deelgemeenten is dat nog minder het geval. Daarnaast zijn er ook wel enkele nadelen aan wonen in Kortenberg, maar op verschillende vlakken wordt er in de gemeente wel aan een inhaalbeweging gewerkt.

Pelt (Limburg): een van de snelst groeiende gemeentes in de provincie

Dat Pelt een populaire plek is om te wonen, werd de afgelopen jaren wel duidelijk. Met een enorm aanbod aan supermarkten, een ziekenhuis en een zwembad, heel wat leuke horeca-aangelegenheden en veel ontspanningsmogelijkheden scoort de fusiegemeente goed op tal van facetten die belangrijk zijn op de huizenmarkt.

“Door de fusie is Pelt een gemeente in beweging geworden, waardoor er op korte tijd al veel veranderd is, denk maar aan de komst van De Koel, een modern handelscentrum met verschillende grote spelers”, aldus Mathias Rombouts van ERA Tournier. “Dat is een van de grote troeven. Daarnaast staat er nog redelijk wat op til zodat de gemeente Pelt initiatief blijft nemen om het voor de inwoners van Pelt aangenaam te maken.”

“Pelt is een van de snelst groeiende gemeentes in Limburg en de vraag de laatste jaren is enorm toegenomen”, bevestigt Rombouts. “Vooral de jonge kopers vinden goed hun weg naar Pelt. Maar liefst de helft van het aantal kopers in Pelt zijn jonge kopers tussen 18 en 30 jaar uit Pelt zelf of uit de omliggende gemeentes. Ook de Nederlanders vinden weer vlot de weg omdat de huizenprijzen een stuk hoger liggen in Nederland en ze hier meer krijgen voor hetzelfde budget.”

Volledig scherm Woning uit de seventies in Boseind in Pelt. © ERA Tournier

