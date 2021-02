Op deze plaatsen mag je straks schaatsen (als het ijs dik genoeg is)

Kortrijk/Marke Skaters krijgen meer mogelijkhe­den in Kortrijk: “We breiden Luxaplast volgend jaar uit”

11:55 Ook al opgemerkt hoe skaters massaal hun hobby uitoefenen, in coronatijden, als uitlaatklep? Groen-gemeenteraadslid Matti Vandemaele merkt op dat de huidige infrastructuur niet meer voldoet. Volgens schepen van Jeugd Bert Herrewyn wordt daar aan gewerkt. Zo krijgt skatepark Luxaplast in Marke een uitbreidin in 2021. En er is ook aandacht voor andere zaken zoals freerunning en parkour. Die krijgen volgend jaar een buiteninfrastructuur op Weide.