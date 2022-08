Op Bezemrock opent dj Sonlo voor eigen volk met danceversie van het heksenlied: “Tijdens de set van dj F.R.A.N.K mocht ik het nog eens draaien”

“Zowat anderhalve maand geleden vroegen de organisatoren van vzw Den Bezem of ik wilde draaien op Bezemrock. De vraag kwam eigenlijk op het laatste moment. Ik stond zelfs niet vermeld op de affiche. (lacht) Samen met Birgen Braem uit Wervik produceerde ik een danceversie van het Heksenlied. Birgen draait als dj Bbeatz en via via kwam ik met hem in contact. Ik had er weet van dat hij ervaring heeft met het producen van nummers.”

Opa Gilbert Nuytten (79) maakte lang geleden samen met Jules Vandenabeele de arrangementen van het overbekende heksenlied en was vrijdagavond fier als een gieter van de partij op het festivalterrein. “Ik wist het van die arrangementen al langer maar had er geen idee van wat het eigenlijk inhield”, zegt Loewie.”

Volledig scherm dj Sonlo met zijn trotse grootvader Gilbert (79) © Maxime Petit

“Mijn opa speelde destijds bij de harmonie Sint-Cecilia Beselare en trad tijdens zijn legerdienst nog op voor koning Boudewijn zaliger. De reacties op die danceversie van het heksenlied waren zeer goed. Toen ik draaide was er nog niet veel volk. Tijdens de set van dj F.R.A.N.K mocht ik het nog eens draaien en toen stond het vol. Iedereen uit Beselare kende natuurlijk het heksenlied en achteraf kreeg ik veel complimenten.”

Loewie is de zoon van Geert Nuytten en Sofie Verbeke. Geert groeide op in Beselare, Sofie in Geel. “Ik woonde daar een tijdlang, ongeveer tien jaar geleden zijn we in Beselare komen wonen”, vertelt dj Sonlo. “Son’ verwijst naar mijn vader en ‘lo’ naar de beginletters van mijn voornaam.”

Volledig scherm tijdens zijn debuut voor eigen volk mocht voor Loewie een familiefoto met enkele organisatoren uiteraard niet ontbreken © Maxime Petit

“Af en toen draai ik op fuiven en privéfeesten. Halfweg oktober is de volgende afspraak tijdens een fuif van de Chiro in Langemark.” Aan het technisch Instituut Immaculata is hij ondertussen afgestudeerd. “Wat ik volgend schooljaar vanaf oktober ga doen weet ik nog niet”, zegt Loewie. “Ik twijfel nog tussen leerkracht en eventmanagement. Mijn voorkeur gaat naar dat laatste en ik zou het kunnen volgen aan de hogeschool Vives in Kortrijk.”

Loewie trad alvast in de voetsporen van zijn vader Geert. “Hij draaide als dj Fath GE en gaat soms met mij mee”, vertelt Loewie die de vijftiende editie van Bezemrock alvast heel geslaagd vindt. “Zowel vrijdag als zaterdag was er veel ambiance, ik vond het super”, zegt Loewie die één keer als figurant deelnam aan de folkloristische Heksenstoet.

Volledig scherm De ouders van dj Sonlo zagen dat goed was © Maxime Petit

Volledig scherm Dj Sonlo uit Beselare mocht Bezemrock openen. © Maxime Petit

