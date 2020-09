Exclusief voor abonnees

Zussen Evelyn (36) en Celine (29) runnen samen hoeveslagerij Mandeldaele: “Hopelijk blijft klant ook na corona lokaal kopen”

De Zomer van de Korte Keten in West-Vlaanderen. Vandaag: de Mandelstreek

Valentijn Dumoulein

09 september 2020

09u15

0