Zomers picknicken in De Mandelmeersen CDR

12 augustus 2020

08u58 0 Oostrozebeke Het gemeentebestuur van Oostrozebeke organiseert, in samenwerking met lokale handelaars, op zondag 23 augustus een picknick in groenzone De Mandelmeersen, achter de sporthal in de Ernest Brengierstraat.

Er worden voldoende schaduwplekjes en strandstoelen voorzien om in je eigen bubbel te kunnen genieten van dit mooi stukje Oostrozebeke. Je kan kiezen uit een ontbijtpicknick van 9 tot 11 uur of van een lunchpicknick van 12 tot 14 uur. Voor wie inschrijft, wordt een smakelijk ontbijt- of lunchpakket voorzien, maar neem gerust zelf een picknickdeken, zonnecrème, drank naar wens,... mee. Inschrijven kan hier. Een ontbijtpakket kost 10 euro per persoon, een lunchpakket 16,50 euro per persoon.