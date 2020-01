Zaakvoerder Lode blust zelf brand in vlasbedrijf: “Op goed geluk ging ik op het vuur af, want door de rook zag ik maar een halve meter ver” VHS

26 januari 2020

17u01 0 Oostrozebeke Lode Devos, de zaakvoerder van het vlasbedrijf Devoro in Oostrozebeke, wachtte zondagmiddag een fikse douchebeurt. De man raakte besmeurd toen hij een brandje bluste in z’n bedrijf. “Op goed geluk, want door de rook zag ik maar een halve meter ver”, zegt hij.

Tijdens laswerken aan een vlaszwingelturbine in het bedrijf Devoro, langs de Roterijstraat in Oostrozebeke, liep het zondagmiddag verkeerd. “Er vielen gensters in de kelder onder de machine”, zegt zaakvoerder Lode Devos. “Daar liggen eigenlijk alleen maar wisselstukken voor onze machines. De gensters kwamen onder meer terecht op een dikke rubberen aandrijfriem. Die begon te smeulen en er ontstond een kleine brand.”

Eén keer lukte net

Lode Devos bewaarde zijn koelbloedigheid en greep naar een grote brandblusser. “Ik ben in de kelder gegaan om te blussen”, legt de man uit. “Maar de rookontwikkeling was zo hevig dat ik maar een halve meter ver zag. Een beetje op goed geluk heb ik de brandblusser leeggespoten. Daarna moest ik weer naar buiten, zo hinderlijk was de rook. Even dacht ik er nog aan om nog eens terug af te dalen maar de rook maakte dat eigenlijk onmogelijk. Een tweede keer tussenkomen was geen optie.”

Geen uitbreiding

De zaakvoerder hield een besmeurd gezicht over aan zijn tussenkomst. De komende dagen zal hij allicht ook wel wat last hebben van z’n ademhaling. “Maar da’s niet zo erg. Ik ben vooral blij dat de brand niet kon uitbreiden. In onze loods ligt heel wat vlas. Eens dat begint te branden, is het zeer moeilijk te blussen. Maar dat is dus gelukkig vermeden.” Brandweerlui van de posten Meulebeke en Ingelmunster snelden ter plaatse om te blussen en vervolgens nazicht te doen, om zeker te zijn dat er geen heropflakkering mogelijk was. De schade in het bedrijf bleef uiterst beperkt.