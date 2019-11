Zaak veearts José L. opnieuw gepleit nadat rechter zich terugtrok Christophe Maertens

18 november 2019

16u52 0 Oostrozebeke Op de rechtbank van Ieper werd maandag de zaak tegen veearts José L. uit Oostrozebeke voor een tweede keer vanaf nul behandeld. De reden was dat de rechter had opgemerkt dat er in het dossier een naam van een getuige stond, waarvoor hij ooit als raadsman had opgetreden. Om alle schijn van partijdigheid uit te sluiten, werd een andere rechter op de zaak geplaatst.

Veearts José L. uit Oostrozebeke moet zich op de rechtbank van Ieper verantwoorden op verdenking van inbreuken met paardenmedicijnen en het toedienen van doping. “De paarden in dit dossier zijn dieren die niet werden uitgesloten uit de voedselketen door de beklaagden. Er werden medicijnen toegediend die daarom niet mochten worden toegediend, ook niet via het zogenaamde cascadesysteem”, zei de openbaar aanklager. Bij dat systeem kunnen bepaalde geneesmiddelen worden gebruikt die normaal niet mogen worden gebruikt op paarden. Een voorwaarde voor het toch toedienen is dat de dieren ondraaglijk lijden. “Hier was dat niet het geval, het ging om racepaarden.” De procureur stelde zich onder andere vragen bij het feit dat een van de paarden werd behandeld met een medicijn tegen schizofrenie.

Ondraaglijk lijden

De raadsman van José L. trok vooral de procedurekaart. Zo zouden de feiten verjaard zijn. De raadsman zei ook dat de verwijzingsakte naar de rechter niet correct is. Daarnaast worden de tenlasteleggingen ontkend door de veearts, die de vrijspraak vraagt. Over het medicijn tegen schizofrenie zei de veearts dat dit werd toegediend om paarden te kalmeren. “Als een racepaard op de piste komt, slaat het soms tilt door de vele gekleurde vlaggen.” “Maar dat is toch geen ondraaglijk lijden?”, antwoordde de procureur.

werknemer

In het beklaagdenbankje zit ook een collega van L. Die vrouw uit Kuurne was een werknemer van José L. “Ze heeft zaken gedaan die niet door de beugel kunnen, maar ze werd onder druk gezet door haar baas. Daar hebben we begrip voor”, zei de openbare aanklager, die zich kon vinden in een opschorting van straf. Ten slotte zit een paardentrainer uit Tielt in het beklaagdenbankje. Diens raadsman zegt dat zijn cliënt niets verkeerd heeft gedaan. “Hij heeft zich aan de voorwaarden gehouden die door de dierenarts werden opgelegd bij de verkoop van de twee paarden. Hij was in het bezit van de geneesmiddelen, maar louter het bezit is niet strafbaar. Het is aan het parket om te bewijzen dat er iets verkeerd mee werd gedaan.”

In 2003 kwam José L. al in opspraak in een dopingzaak waar wielrenners Johan Museeuw en Mario De Clercq bij betrokken waren. Vonnis op 16 december.