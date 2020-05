Wie dit voorjaar fout parkeerde in Oostrozebeke, krijgt geld terug Valentijn Dumoulein

08 mei 2020

16u14 1 Oostrozebeke Het retributiereglement voor parkeren in de blauwe zone in de Kerkstraat en op de Markt in Oostrozebeke is eind vorig jaar niet verlengd. Daardoor kan wie dit voorjaar daar fout parkeerde en een boete kreeg, in principe zijn geld terugvragen.

Oppositiepartij Inspraak.nu kaartte de kwestie op de gemeenteraad aan. De voorbije twee maanden werden er door parkeerbedrijf Optimal Parking Control (OPC) omwille van de coronacrisis al geen boetes meer geïnd. In de periode daarvoor werden 120 boetes uitgeschreven, van ongeveer 20 euro per stuk. De jaarlijkse opbrengst voor de gemeente bedraagt gemiddeld 400 euro. “We gaan het retributiereglement sowieso op de gemeenteraad van 4 juni voorleggen”, zegt burgemeester Luc Derudder. “Wie ten onrechte een retributie betaalde kan deze bij OPC terug opvragen.”

“Schaf de blauwe zone meteen af”

Inspraak.nu vraagt meteen de afschaffing van die blauwe zone en stelt winkelsuggestiestroken voor kortparkeren in de Kalberg-, Kerk- en Stationsstraat voor. “We gaan die blauwe zone alvast evalueren”, belooft de burgemeester. “ Je kan je de vraag stellen of deze op die locatie nog opportuun is. Omwille van de werken voor de dorpskernvernieuwing zal deze blauwe zone omwille van bijkomende parkeerdruk wellicht nog tijdelijk moeten worden aangehouden. Het voorstel van de oppositie gaan we nader onderzoeken, maar het is iets te vrijblijvend in vergelijking met oplossing als een blauwe zone of kortparkeren, zaken die via de bestaande wetgeving iets meer afgedwongen kunnen worden.”