Wereldtop zijspannen op West-Vlaams kampioenschap motorcross CDR

06 augustus 2019

12u39 72

Spektakel à volonté op de Ginste op zaterdag 10 en zondag 11 augustus. Op een parcours langs de Gentstraat 4a wordt gestreden voor de West-Vlaamse titel in de motorcross. Tijdens het gebeuren krijgen de zijspannen een glansrol. “Op zaterdag 10 augustus verschijnen de jeugdpiloten aan de start”, vertelt organisator Mathieu Verbrugghe. “Daarnaast maken ook 60 vrijetijdszijspannen hun opwachting. Dit is uniek in België. Hierbij zijn er twee categorieën voor herenduo’s en één aparte categorie voor dames en gemengde zijspanduo’s. Op zondag 11 augustus zijn het opnieuw de zijspannen die volop in de spotlights staan, want de topvijf van het wereldkampioenschap zijspannen, op de geblesseerde Davy Sanders na, komt zich mengen in de strijd om het West-Vlaams Kampioenschap bij de amateurzijspannen. Een unieke kans om deze toppers aan het werk te zien. Het wordt uitkijken naar de Nederlandse WK-leiders Bax-Stupelis maar zeker ook naar de West-Vlaamse smaakmakers Vanluchene-Van den Bogaart uit Oostrozebeke en Dierckens-Bax uit Wingene. Naast de zijspannen passeren nog 18 andere categorieën (solo’s en quads) de revue waarbij ruim 400 piloten zich proberen te kronen tot West-Vlaams kampioen.” Het parcours waarop de wedstrijden worden gereden is 1.500 meter lang en moet met een 10-tal hindernissen voor het nodige spektakel zorgen. Meer op het Facebookevent Motorcross Oostrozebeke (West-Vlaams Kampioenschap) en www.mclb-vjmo.be/uurroosters.