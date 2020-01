Wegenwerken op de Ginste lopen door winterweer vertraging op Valentijn Dumoulein

22 januari 2020

16u21 4 Oostrozebeke Op De Ginste vinden momenteel een reeks ingrijpende wegen- en rioleringswerken plaats, maar door het winterweer liepen die wat vertraging op.

De werken vinden plaats in de Molsten-, Grot- en Vijf Eikenstraat en omvatten onder andere het draineren van regenwater naar de nabijgelegen Mandel. Vuil water gaat dan richting riolen die naar het zuiveringsstation lopen. Alle woningen in de buurt moeten daardoor een gescheiden riolering plaatsen. In de omgeving van de Sint-Jozefskerk wordt de gracht ingekokerd. Door de werken moet ook het wegdek worden vernieuwd. Langs het parcours komt er ook ledverlichting.

De werken gingen in oktober vorig jaar van start, maar liepen ondertussen vertraging op. “De eerste fase zit nog steeds op schema om eind maart, begin april te eindigen, maar we hebben wel al elf dagen weerverlet gehad”, bevestigt schepen van Openbare Werken Olivier De Marez. “Zo konden we voor Nieuwjaar geen asfaltonderlaag in de Grot- en Boomgardstraat gieten. Dat is enkel mogelijk zodra het weer het toelaat. Ondertussen zijn alle grachten in de vijf bijstraten van de Vijf Eikenstraat wel voorzien van grachtelementen, maar daar moeten deze week wel nog huisaansluitingen gebeuren. Eens de werken achter de rug zijn, zijn overstromingen zoals in het verleden niet meer mogelijk.”

Ondertussen zijn er in de Palingstraat ook werken bezig om voetpaden aan te leggen. Op die manier wil de gemeente een veilige doorsteek naar de Stationsstraat creëren.