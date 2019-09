Vrijwilligers gezocht voor zwerfvuilactie Valentijn Dumoulein

19 september 2019

16u05 0 Oostrozebeke De Minaraad is op zoek naar vrijwilligers om mee te helpen bij de jaarlijkse zwerfvuilactie op zaterdag 28 september. Wie afval wil rapen langs straten, pleinen, in parken en langs hagen, kan zich kandidaat stellen.

De gemeente voorziet handschoenen, fluojasjes en grijpstokken. Het opruimen gebeurt in kleine groepjes. Omwille van organisatorische redenen vraagt de gemeente om in te schrijven via milieu@oostrozebeke.be of op 056/67.11.83. De actie start om 8.45 uur aan ontmoetingscentrum Mandelroos aan het Gemeenteplein. Afsluiten gebeurt met een hapje en een drankje.

