Voorverkoop 26ste Nacht van de Koude Voeten van start

06 december 2019

13u14 2 Oostrozebeke De 26ste Nacht van de Koude Voeten vindt plaats op 18 januari, maar de kaartenverkoop voor deze populaire landelijke wandeling start al op zaterdag 7 december. Er snel bij zijn is de boodschap, want het evenement is vaak snel uitverkocht.

Deze 26ste editie belooft opnieuw een mooie landelijke wandeling door Meulebeke. Vrij starten kan tussen 18 en 20 uur aan ontmoetingscentrum Vondel. Er zijn opnieuw vijf stopplaatsen waar je een hapje of een drankje kan nuttigen. Aangepaste kledij is aangewezen: goede stapschoenen, een fluojasje en een zaklamp zullen zeker weer van pas komen. De organisatie vraagt er ook rekening mee te houden dat de tocht minder geschikt is voor kinderen en huisdieren.

Nadien is er de traditionele afterparty, met dj Ronny die plaatjes draait. Dansen kan tot en met 4 uur. Tickets kopen kan in het gemeentehuis tijdens de openingsuren. Er worden achthonderd deelnemers toegelaten. Meer info op www.meulebekefeest.com.