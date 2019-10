Voormalig uitbater tankstation voor rechter na fraude met tankkaart Alexander Haezebrouck

09 oktober 2019

17u00 0 Oostrozebeke Een 54-jarige man uit Meulebeke die vroeger een tankstation heeft uitgebaat in Oostrozebeke riskeert een voorwaardelijke gevangenisstraf van achttien maanden voor fraude met een tankkaart. “Bij één klant fraudeerde hij voor een half miljoen euro”, pleitte de advocaat van een van de slachtoffers. De man ontkent alles.

Een bedrijf dat altijd kwam tanken bij het tankstation in Oostrozebeke had altijd een extra tankkaart liggen in het tankstation uit noodzaak. “Die tankkaart heeft de zaakvoerder jarenlang misbruikt. Hij heeft ons tankbeurten aangerekend die we niet gedaan hebben”, klinkt het bij de advocaat van een van de slachtoffers. Twee bedrijven die kwamen tanken, hebben zo 62.000 euro extra betaald. De man verkocht zijn woning in Meulebeke voor een half miljoen euro toen de zaak aan het licht kwam. De beklaagde ontkent in alle toonaarden. “Alle beweringen zijn onjuist, deze man is onschuldig”, pleite zijn advocate Iris Santens. Naast de celstraf riskeert hij ook een boete van achtduizend euro en een beroepsverbod van tien jaar. Vonnis op 6 november.