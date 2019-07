Voormalig Kuurnse burgemeester en nieuw raadslid leggen de eed af Valentijn Dumoulein

05 juli 2019

16u05

Op de gemeenteraad van donderdagavond stonden twee eefdafleggingen op het programma.

Carl Vereecke, de vroegere burgemeester van Kuurne, heeft een nieuwe job en is voortaan algemeen directeur van de gemeente Oostrozebeke. Hij volgt secretaris en algemeen directeur Guy Depourcq op, die met pensioen gaat. Vereecke zal vanaf 1 augustus in dienst treden. Depourcq zal nog tot eind dit jaar mee de zaken opvolgen. Beroepshalve was Vereecke ook advocaat voor advocatenbureau Odiga, maar nu gaat hij zich voltijds op zijn nieuwe taak in Oostrozebeke storten.

Verder legde ook Wim Behaeghe voor oppositiepartij Inspraak.nu de eed af als gemeenteraadslid. Hij vervangt Nancy Deblouwe, die overleden is. Wim behaalde bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 345 voorkeurstemmen. Hij is eerste opvolger en mag daardoor zetelen als gemeenteraadslid.