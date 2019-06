Voormalig burgemeester van Kuurne wordt algemeen directeur Oostrozebeke CDR

07 juni 2019

07u16 0

De gemeenteraad van Oostrozebeke stelde donderdagavond Carl Vereecke aan als nieuwe algemeen directeur van de gemeente in opvolging van Guy De Pourcq. Vereecke (56) is op vandaag advocaat bij de Advocatenassociatie Odigo, maar is vooral gekend door zijn politieke verleden. In 1995 werd hij schepen van Kuurne, en van 2001 tot 2012 was hij er burgemeester. Van 2012 tot en met 2018 was hij gedeputeerde voor de Provincie West-Vlaanderen.

Vereecke zal op 4 juli tijdens de gemeenteraad de eed afleggen en treed vervolgens in dienst bij de gemeente Oostrozebeke op 1 augustus. Hij zal nog een tijd kunnen samenlopen met de huidige algemeen directeur want Guy De Pourcq zijn pensioen gaat pas in op 1 januari 2020.