Voetballer KSC Oostrozebeke test positief op corona: oefenmatch en trainingen opgeschort Dertig spelers laten zich preventief testen Valentijn Dumoulein / Charlotte Degezelle

22 juli 2020

22u01 0 Oostrozebeke Een speler van het eerste elftal van derdeprovincialer KSC Oostrozebeke heeft positief getest op het coronavirus. De man woonde vrijdagavond nog een training bij waar 35 andere spelers en enkele bestuursleden op aanwezig waren. Die gaan zich nu allemaal preventief laten testen. Alle activiteiten zijn er tot nader order opgeschort.

Daardoor kan de oefenmatch tegen Eendracht Kuurne van vrijdagavond niet plaatsvinden. “Ook de trainingen gaan voorlopig niet door, tot we de resultaten van alle aanwezigen vrijdagavond binnen hebben”, vertelt SCOR-voorzitter Jean-Marie Bonte. “De speler in kwestie kreeg vorige week op zijn werk te horen dat een collega van hem besmet was. Hij onderging daarop zelf een coronatest en deze namiddag kwam het nieuws dat ook hij besmet was. Ook acht van zijn collega’s zijn ondertussen besmet. Ondertussen weten we dat ook zijn vriendin Covid-19 heeft. Zij hebben milde symptomen en gaan nu met hun gezin preventief in quarantaine.”

Preventief laten testen

Omdat de speler de voorbije dagen en weken mee heeft getraind nam de voorzitter de beslissing om alle activiteiten van de ploeg voorlopig op te schorten. “Ik heb aan de mensen die vrijdagavond aanwezig waren op de training en in contact zijn gekomen met die speler gevraagd om preventief een test te laten afnemen. Alleen op die manier weten we waar we aan toe zijn. Er is geen sprake van paniek, maar dit lijkt me het verstandigst om momenteel te doen. De eerste ploeg en beloften trainen altijd samen en daar waren er dertig spelers van aanwezig. Ook ik en een ander bestuurslid, nog een gekwetste speler op de bank en twee trainers waren present. Ook wij gaan ons allemaal laten testen. Twee andere spelers hadden zich dit weekend al preventief laten testen omdat ze in familiale kring mogelijk met een besmet persoon in contact zijn gekomen. Hun resultaten verwachten we eerstdaags.”

Ook de kantine van SCOR is voorlopig gesloten, tot er meer duidelijkheid is over de situatie.